鈴鹿央士、雰囲気激変！ ワイルドな撮影ショットにファン驚き「新鮮」「一瞬戸惑っちゃった」
俳優の鈴鹿央士が9日にInstagramを更新。ワイルドな近影を公開すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】鈴鹿央士、イメージ激変のイメチェンショット
鈴鹿が投稿したのは『MEN’S NON-NO』（集英社）の連載からのソロショット。写真には素肌にベストを羽織って凛々しい表情を見せる様子や素肌にジャケットでポーズを決める姿が収められている。顔と身体には傷のメイクも施されていて、これらの写真について鈴鹿は「いい空気感の撮影でした みなさんいかが？」とファンに呼びかけている。
6月11日配信予定の『喧嘩独学』（Netflix）では主人公の喧嘩系動画配信者を演じアクションにも挑戦した鈴鹿。これまでのイメージを覆すソロショットにファンからは「新鮮」「びっくりしました!!」「だいぶいつもと違う感じで、一瞬戸惑っちゃった」「今までにない雰囲気 ワイルド路線素敵」などの反響が寄せられている。
引用：「鈴鹿央士」Instagram（＠ouji.suzuka.official）
【写真】鈴鹿央士、イメージ激変のイメチェンショット
鈴鹿が投稿したのは『MEN’S NON-NO』（集英社）の連載からのソロショット。写真には素肌にベストを羽織って凛々しい表情を見せる様子や素肌にジャケットでポーズを決める姿が収められている。顔と身体には傷のメイクも施されていて、これらの写真について鈴鹿は「いい空気感の撮影でした みなさんいかが？」とファンに呼びかけている。
引用：「鈴鹿央士」Instagram（＠ouji.suzuka.official）