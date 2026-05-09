お笑いコンビ「令和ロマン」の単独ライブ「RE:IWAROMAN」の公式Xが9日に更新され、SSロマン席・Sロマン席の特典「リハーサル観覧パス」の中止に伴い、代替特典および払い戻し対応を実施すると発表した。

RE:IWAROMANは令和ロマンが16日に神奈川・Kアリーナ横浜で行う単独ライブ。当初、SSロマン席（10万円）、Sロマン席（3万円）には特典としてリハーサル観覧が含まれていたが、このリハーサル観覧が中止となり、特典の内容変更に伴う払い戻し対応の実施もこの時点ではなかったため、SNSでは物議を醸していた。

そしてこの日、「RE:IWAROMAN」公式Xで「リハーサル観覧を楽しみにされていた皆様のご期待に沿えず、誠に申し訳ございません」と改めて謝罪し、「特典内容の変更に伴う『代替特典』および『払戻し』につきまして、下記の通りお知らせ申し上げます」と発表した。

リハーサル観覧の代替として特別企画を実施するとし、SSロマン席・Sロマン席の購入者については、希望者に払い戻し対応を実施することも伝えた。また、「本公演に限り、トレード出品手数料を主催者が全額負担いたします」とも表明。「何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。