トラウトの強烈打球を逆シングル→併殺完成

【MLB】Bジェイズ 2ー0 エンゼルス（日本時間9日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「4番・三塁」で先発出場した。初回に先制の適時打を放つだけでなく、三塁の守備でも美技を連発して本拠地を沸かせた。カナダのファンから称賛の声が殺到している。

初回に中前適時打を放って打撃で魅せると、守備でも躍動した。2点をリードして迎えた4回無死一塁の場面で、トラウトが放った三塁線を破るような痛烈な打球を逆シングルで捕球する。すぐさま体を回転させながら二塁へ送球し、見事な併殺を完成させた。右腕シースもグッドサインを送ったビッグプレーに、ロジャースセンターが揺れた。

好守はこれだけにとどまらなかった。5回2死からは、リベロが放ったボテボテの打球に対して猛ダッシュを見せる。さっと拾い上げると、鋭い送球を一塁へ投じた。間一髪のプレーだったがアウトを奪い、エンゼルスがチャレンジを要求するも判定は覆らなかった。

球団公式X（旧ツイッター）が「THE KAZ CORNER」と綴り、鉄壁の守備を称えると、カナダファンも大興奮の様子だ。「今このチームで、打撃も守備も最高の選手！」「もう彼のグラブの話は止めていい。彼は本当に堅実なハンドリングで、三塁では強肩」「あいつはオフシーズンの大当たりだよ。なんて才能だ！」「言っただろ、彼はNPBで最高クラスの守備力を持つ三塁手の一人だって」「これがみんなが見たかったカズだ」「強肩だ！」といった声が寄せられていた。

4年6000万ドル（約94億円）の大型契約で加入した岡本。すでに10本塁打を放ったパワーだけでなく、守備でも大きく貢献している。（Full-Count編集部）