草なぎ剛、第1子誕生に驚き＆祝福の声「パパになったんだ！」「推しがパパになるの、めっちゃ嬉しいよ」
俳優・歌手の草なぎ剛（51）が7日、第1子が誕生したことを所属事務所を通じて報告。SNSでは“パパに”なったことへの驚きと祝福のコメントが多数集まっている。
【写真】「ステキなお写真」草なぎ剛が公開した愛犬抱いた2ショット
所属事務所の公式サイトに「ご報告」と題した文書が掲載され「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。続けて「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」とつづった。なお「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮くださいますよう固くお願い申し上げます」と呼びかけている。
この発表に「草なぎくん！めでたい！」「おめでとうー！！」「なんか嬉しい！もう51才なのね」「びっくり!!!!!!!!!!だったけど嬉しい」「こんな素敵なニュースがとても嬉しいです」「推しの遺伝子がこの世に残るって嬉しい これからも応援し続けます」「つよぽんもパパに」「わあーわあー！！！！パパになったんだ！！！おめでとう 推しがパパになるの、めっちゃ嬉しいよ」「草なぎ剛さんパパになったの感慨深すぎない」など、たくさんのコメントが寄せられている。
草なぎは1974年7月9日生まれ。埼玉県出身。1991年にSMAPのメンバーとしてデビュー。俳優としてもドラマ『僕の生きる道』シリーズ（2003〜）や映画『黄泉がえり』（2003）などの話題作で主演を務めた。16年末のSMAP解散以降は、稲垣吾郎、香取慎吾とともに「新しい地図」として活動。20年公開の映画『ミッドナイトスワン』では、『第44回日本アカデミー賞』最優秀主演男優賞、『第63回ブルーリボン賞』主演男優賞を受賞した。
プライベートでは、20年12月30日に一般女性と結婚したことを報告していた。
【写真】「ステキなお写真」草なぎ剛が公開した愛犬抱いた2ショット
所属事務所の公式サイトに「ご報告」と題した文書が掲載され「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。続けて「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」とつづった。なお「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮くださいますよう固くお願い申し上げます」と呼びかけている。
草なぎは1974年7月9日生まれ。埼玉県出身。1991年にSMAPのメンバーとしてデビュー。俳優としてもドラマ『僕の生きる道』シリーズ（2003〜）や映画『黄泉がえり』（2003）などの話題作で主演を務めた。16年末のSMAP解散以降は、稲垣吾郎、香取慎吾とともに「新しい地図」として活動。20年公開の映画『ミッドナイトスワン』では、『第44回日本アカデミー賞』最優秀主演男優賞、『第63回ブルーリボン賞』主演男優賞を受賞した。
プライベートでは、20年12月30日に一般女性と結婚したことを報告していた。