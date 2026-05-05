SNSで59万回も表示され2.2万「いいね」を集めているのは、赤ちゃんのときから一緒にいるという女の子と猫たちの姿。SNS民からは「猫と育ちたかった」「幸せってここにあるんですよね」と、羨む声や感動の声が届いています。

【写真：すやすやと眠る『赤ちゃん』→そばには『子猫たち』がいて…涙が出るほど尊い光景】

お互いが赤ちゃんの頃から

Threadsアカウント「Rika」さんが投稿したのは、赤ちゃんの頃から一緒にいるという娘さんと子猫の兄弟「ロックくん」と「パンクくん」の姿。おしゃぶりをしたまますやすやと眠る娘さんのそばには、いつも子猫たちがいたそうです。

もちろん、子猫たちもぐっすり。パンクくんは娘さんのおなかにぴったりと寄り添い、頭をのせて腕枕状態だったそうです。ロックくんは背を向けていたものの、娘さんの小さなおててが触れる距離に。お互いに存在を感じながら眠っていたようです。

4年後の現在は？

投稿主さん曰く、赤ちゃんの頃からべったりくっついて育ったからか、4年経った現在も変わらないとのこと。娘さんがソファで横になっていると、猫たちが集まってきてぎゅうぎゅうくっつきながら眠るのだそうです。

当時より猫の数が増えたそうですが、べったりなのは変わらないとのこと。「寝るときはみんな一緒」と思っているのか、「みんなで娘さんを守ろう」としているのかはわかりませんが、どちらにしても尊い状況です。

いつも一緒が定番

猫ちゃんたちは、娘さんがいないときもぎゅうぎゅうにくっついていることがあるそうです。おそらく、「寝るときはいつも一緒」という環境になじんでいるからこその現象なのでしょう。家族がくっついている様子は、見ているだけで癒されるものです。

きっと、娘さんにとっても「猫に囲まれているのが当たり前」になっているはず。ともに暮らす家族として、これからも仲良く過ごしてほしいものです。

投稿には、「我が家もずっと一緒です」「うちの子も猫と育ちました！」「我が家も息子を見て育った猫がおりまして、、、性格そっくりです笑」と、同じ環境で暮らす猫飼いさんからのコメントも集まっていましたよ。

Threadsアカウント「Rika」さんは、今後も猫ちゃんたちの様子を投稿し続けると発信されていました。猫ちゃんたちと娘さんの成長が楽しみです！

写真・動画提供：Threadsアカウント「Rika」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。