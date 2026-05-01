結婚してから本性が発覚。「結婚は墓場」は本当だった!?【精神科医Tomyさんにお悩み相談】
▶▶【マンガ】精神科医Tomyさんのお悩み相談室
日常で「なんとなくしんどい」「やる気が出ない」と感じながらも、病院に行くほどではない…そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。臨床現場で多くの悩みに向き合ってきた精神科医Tomyさんによると、「うつ未満」の状態に苦しむ人が増えているそうです。「うつ未満」は医学的な診断では使われない言葉ですが、精神科医Tomyさんは「うつ病ではないが気力や意欲の低下により物事に積極的に取り組めない状態」と定義しています。
■【お悩み】「結婚は墓場」って本当だったの？
30〜39歳／女性／しろくま
新婚なのに会話もなにもない、ため息だけの日々
結婚してから夫の本性が見えてきた。付き合っていた時は優しかったのに、今は家でゴロゴロしてスマホゲームばかり。
「新婚なんだから一緒になんかしよう」
と言っても「今日は疲れてる」の一言。職場の先輩には「新婚さんはいいわね」と言われるけど、全然幸せじゃない。
周囲を見ると、同時期に結婚した友達は旦那とデートしたり料理を一緒に作ったり。うちは会話すらまともにない。夜も月１回あるかないか。
「こんなはずじゃなかった」と後悔ばかり。
でも結婚して半年で離婚なんて、世間体が悪すぎる。親にも友達にも相談できない。「結婚は墓場」って本当だったのか。夫は変わってしまったのか、それとも私が見る目がなかったのか。
式の準備で使った貯金も痛い。ご祝儀もらった手前、すぐに離婚なんてできない。毎日が苦痛で、独身時代が恋しい。結婚指輪を見るたび、ため息が出る。Tomy先生、新婚なのに既に冷めきってしまった関係を、どう立て直せばいいですか？
■【お返事】ダラダラ夫は、アナタに心を許している証拠よ
SNSの「幸せアピール」なんて、ただの虚像
まあ、まず他人と比較するのはやめましょうよ。
「夫婦のことは夫婦にしかわからない」なんて言うじゃないですか。
個人的な意見だけど、本当に仲のいい夫婦ってあまりSNSに載せない気がするのよね。だって、夫婦仲が良いのを、他人に見てもらう必要性なんかないじゃないですか。インスタで仲良く見せているからって、本当に仲が良いとは限らないわよ。
それはさておき、ご主人さん「釣った魚にはエサをやらない」タイプなのかもしれないわね。でもよくある話よ。というか、結婚するまでは自分のことを良く見せていたのよ。で、結婚したから気が緩んでいるの。
でもさ、それって、「アナタのことが好きだから無理していた」とも言えるわけよ。そう考えたら可愛くもあるじゃない。
今の話を聞いて「夫婦関係が冷めている」とまでは思えないのよね。ただお互い本来の自分を見せ始めただけ。
「こうあるべき」を捨てて、二人のスタイルを作る
でも価値観の違う二人が一緒になっているわけだから、ここからが大切だと思うのよね。もちろんどうしようもなくなったら無理はしなくてもいいのだけど、まだできることはある。
一番大切なのは、ご主人さんに期待しないこと。
「こうあってほしい」っていう期待があるから不満になるのよ。でもご主人さんにはご主人さんのあるがままがあって、アナタにはアナタのあるがままがある。
その二人が一番やっていきやすい方法を二人で作っていけばいいのよ。
アテクシの友人は、最初から「別居婚」している人がいるわ。
お互いの生活は別で、時々一緒に過ごす。話し合った上でそうしている。でもそれでラブラブなのよ。
あまり、「こうじゃなきゃ」と思わず、二人のスタイルを作ってみたら？その過程でガチャガチャ喧嘩してもいいわ。それもコミュニケーション。
■【まとめ】
SNSの他人の幸せと比較しても、無意味よ。
夫がダラけるのは、素を見せられる相手だから。
理想の新婚像なんて捨てて、独自の形を作りなさい。
■【プロフィール】精神科医Tomy
1978年生まれ。東海中学・東海高校を経て、名古屋大学医学部卒業。医師免許取得後、名古屋大学精神科医局に入局。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医。X（旧Twitter）が人気で、39万フォロワーを突破。著書『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）に始まる「1秒シリーズ」は36万部突破のベストセラーに。テレビ・ラジオなどマスコミ出演多数。
※本記事は精神科医Tomy著の書籍『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』から一部抜粋・編集しました。
著＝精神科医Tomy／『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』