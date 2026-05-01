中京テレビの阿部芳美アナウンサー（31）が1日、自身のインスタグラムで、第1子男児のお宮参りのショットを公開した。

「お宮参り…毎日すくすく育つ息子。少し前になりますがご縁のあった神社で無事に1ヶ月を迎えたことの報告と健やかな成長を祈願してきました」とつづり、阿部アナが息子を抱き、夫でサッカーJ3讃岐のMF森勇人が愛おしげに見つめるショットを投稿。「家族初めての行事 それはそれはバタバタでしたが（笑）無事に終えられて良かったです いい思い出ができました」と振り返った。

「息子が羽織った祝着は、30年前に夫がお宮参りで羽織ったもの お義母さんが大切に取っておいてくれました 私も母の昔の着物を借りて、、せっかくなので家族写真を…」と祝着と着物にまつわるエピソードを明かし、「いい思い出です」としみじみ。

フォロワーからは「健やかに育ちますように」「改めておめでとうございます。お幸せに」「よっちゃんの着物姿も産着もとっても可愛い！！！眼福眼福」などのコメントが寄せられた。

阿部アナは同局「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」でアシスタントを担当。2022年4月に結婚し、23年1月、同番組内で夫が森であることを公表した。今年3月に第1子男児出産を報告している。