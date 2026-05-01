Snow Manの佐久間大介さんは5月1日、自身のXを更新。フジテレビの廊下でガチャピンに待ち伏せされたと明かし、ファンの間で話題になっています。（サムネイル画像出典：佐久間大介さん公式Xより）

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Snow Man佐久間大介さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。フジテレビの廊下でガチャピンに待ち伏せされたようです。

【写真】ガチャピンが遠目から見つめる姿

「隠れ方の癖がすごいw」

佐久間さんは「今日フジの廊下歩いてたら、待ち伏せされたw　隠れ方の癖がすごいw」とつづり、写真を1枚載せています。カラフルなタイルが敷かれたフジテレビの廊下の奥に、ガチャピンがひょっこりと姿を現している様子です。かわいらしさとシュールな雰囲気があります。

ファンからは「阿部ちゃんでは？」「やばい　ガチャピン、羨ましいーーーw」「めめに会えてテンション上がったのかなwww　みんな楽しそうでよかった」「癖強ガチャピンかわいい」「まさかのwww　隠れてるけど主張半端ないですね」などの声が寄せられています。

かわいい猫の姿も

同日の別投稿では「首領パッチ━━━━━━━━!!!」と、猫がぬいぐるみの上に乗っている、かわいらしい写真を1枚公開していた佐久間さん。面白く、ほっこりする投稿が続いています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)