「待ち伏せされた」佐久間大介、フジ廊下での出来事明かす「隠れ方の癖がすごいｗ」「主張半端ない」
Snow Manの佐久間大介さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。フジテレビの廊下でガチャピンに待ち伏せされたようです。
【写真】ガチャピンが遠目から見つめる姿
ファンからは「阿部ちゃんでは？」「やばい ガチャピン、羨ましいーーーw」「めめに会えてテンション上がったのかなwww みんな楽しそうでよかった」「癖強ガチャピンかわいい」「まさかのwww 隠れてるけど主張半端ないですね」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】ガチャピンが遠目から見つめる姿
「隠れ方の癖がすごいw」佐久間さんは「今日フジの廊下歩いてたら、待ち伏せされたw 隠れ方の癖がすごいw」とつづり、写真を1枚載せています。カラフルなタイルが敷かれたフジテレビの廊下の奥に、ガチャピンがひょっこりと姿を現している様子です。かわいらしさとシュールな雰囲気があります。
かわいい猫の姿も同日の別投稿では「首領パッチ━━━━━━━━!!!」と、猫がぬいぐるみの上に乗っている、かわいらしい写真を1枚公開していた佐久間さん。面白く、ほっこりする投稿が続いています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)