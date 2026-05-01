俳優のひでおが、20代のほぼすべてを捧げたという「10年越しの交際」について赤裸々に語り、その誠実な恋愛観に注目が集まった。

【映像】「ごくせん」俳優が10年付き合った彼女

ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別コンテンツが放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

はるかから過去の恋愛について聞かれたひでおは、少し言い淀みながらも「10年」と衝撃の交際期間を告白。周囲にはあまり話していないことだとしつつ、「20代ほぼずっと付き合ってたんすよ。まあでも知り合ってからだともう十何年ですけど」と明かした。別れに至る背景には、単なる男女の問題だけではなく「この業界もあったし、あっちの方のバックボーンもあった」と、芸能人ゆえの複雑な事情があったことを示唆した。

さらに、ひでおはその過去を安易に語らない理由を毅然と述べた。「あとは言うなら結婚する人にしか素直に全部喋れない。僕のことを信用して結婚してくれた人に、すべてをさらけ出すけど、それ以外は一切喋る気はない。その人を尊敬してるし、今でも幸せになってほしいと思うから」。過去の恋人を「テレビでネタにする気もない」と言い切る姿に、はるかも「え、めっちゃ素敵。究極の縁やん、それ」と感銘を受けていた。

人生の約半分を共に過ごした相手について、「宝物というよりも、ほぼ半分、僕の人生だね。でも本当にもう僕のことなんかいいから、幸せになってほしいなとしか思ってない」と語っていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。