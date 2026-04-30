エリー サーブの新作フレグランス誕生♡光を纏う優雅な香り体験

ラグジュアリーなドレスで多くの女性を魅了するエリー サーブから、新たなフレグランス「ル パルファム ルミエール オードパルファム」が登場。太陽の光のように温かく、心を明るく照らす香りは、日常を特別なひとときへと導いてくれます。さらに、ウェディング準備を彩る嬉しい特典も用意され、香りを通してより輝く女性像を叶えてくれる注目のコレクションです♡

新作は“光”を纏うフローラル

「ル パルファム ルミエール オードパルファム」は、地中海の陽光からインスパイアされた明るく柔らかな香りが特徴。

トップはイタリア産マンダリンとイランイランの爽やかさ、ミドルではジャスミンやチュベローズ、ガーデニアの華やかな白い花々が広がります。

ラストはパチョリとアンバーの温もりで包み込み、女性らしい奥行きを演出。

価格：30mL 12,760円／50mL 19,580円／90mL 25,410円

2026年4月29日（水）より全国発売、公式フレグランスサイトでは4月30日（木）より展開されます。

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花嫁を彩る特別な香り特典

ウェディングサービス「はじめての結婚準備」フェスタでは、「ル パルファム イン ホワイト オードパルファム」のミニスプレー（1.5mL）を来場特典としてプレゼント。

シプレフルーティの洗練された香りが、特別な一日をより印象的に彩ります。

さらに、新作発売に合わせて税込19,580円以上の購入で、ミニスプレーセット（1.5mL×4種）も数量限定で用意。

異なる香りを楽しめる贅沢なセットは、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです♪

日常も特別に変える香りの力

エリー サーブのフレグランスは、ただ香るだけでなく、纏う人の魅力を引き立てる存在。ドレスアップの仕上げとしてはもちろん、日常の中でも気分を高めてくれるアイテムです。

光のように優しく寄り添う香りは、女性の内面から輝きを引き出してくれます。

香りで輝く毎日を♡

新作「ル パルファム ルミエール」は、光と花のエッセンスを閉じ込めたような、心まで明るくしてくれるフレグランス。さらにウェディング特典や限定セットなど、今だけの魅力も満載です。

特別な日にも、何気ない日常にも寄り添う香りで、自分らしい輝きをまとってみてはいかがでしょうか♡