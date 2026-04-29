【軽トラの概念が変わる】神カスタムで趣味にも仕事にも最強！スズキ スーパーキャリイ試乗レビュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【軽トラは日本の誇り!!】趣味にも仕事にも最強!? スズキ スーパーキャリイ試乗＆内装レビュー｜ハードカーゴ仕様が凄かった！」と題した動画を公開した。自動車解説者のGocar氏が、特別仕様車であるスズキ スーパーキャリイ Xリミテッドに試乗し、その進化した居住性とホビーユースにも使える拡張性の高さを解説している。
Gocar氏がまず注目したのは、キャビンスペースを拡大したスーパーキャリイならではの快適性だ。シートのスライド量が大幅に拡大し、最大40度のリクライニングが可能になった点について「ゆったりと寝せることができる」と高く評価。さらに、パワーウィンドウや電動格納式ミラーなどの装備に触れ、「ずいぶん楽になった」と乗用車ライクな進化に驚きの声を上げた。
走行面では、4速ATと直列3気筒エンジンによる走りを検証。空荷の状態でも「思ったほどぴょんぴょん跳ねる感じはしない」と乗り心地の良さを語る。また、最小回転半径3.6mという小回り性能を駐車場で実演し、「感動すら覚える」とその取り回しの良さを絶賛した。動画ではアウトドアシーンに映える「ハードカーゴ」のキャリアが装着された外観も紹介され、「あなたのアイデア次第でいろんなことができる」と、遊びのベースとしての魅力を提示している。
農作業などのビジネスユースにとどまらず、アウトドアや趣味のベース車両としても活躍するスズキ スーパーキャリイ。高い積載性と日常の快適性を両立させたいユーザーにとって、大いに参考になるレビューとなっている。
Gocar氏がまず注目したのは、キャビンスペースを拡大したスーパーキャリイならではの快適性だ。シートのスライド量が大幅に拡大し、最大40度のリクライニングが可能になった点について「ゆったりと寝せることができる」と高く評価。さらに、パワーウィンドウや電動格納式ミラーなどの装備に触れ、「ずいぶん楽になった」と乗用車ライクな進化に驚きの声を上げた。
走行面では、4速ATと直列3気筒エンジンによる走りを検証。空荷の状態でも「思ったほどぴょんぴょん跳ねる感じはしない」と乗り心地の良さを語る。また、最小回転半径3.6mという小回り性能を駐車場で実演し、「感動すら覚える」とその取り回しの良さを絶賛した。動画ではアウトドアシーンに映える「ハードカーゴ」のキャリアが装着された外観も紹介され、「あなたのアイデア次第でいろんなことができる」と、遊びのベースとしての魅力を提示している。
農作業などのビジネスユースにとどまらず、アウトドアや趣味のベース車両としても活躍するスズキ スーパーキャリイ。高い積載性と日常の快適性を両立させたいユーザーにとって、大いに参考になるレビューとなっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
自動車解説者の職業病？沖縄への帰省旅行でも「レンタカー2台」をガチ乗り比べ
「言葉に出ない…」クルマ好きの息子へ200台限定「ロードスター12R」当選のサプライズ報告！マニア必見の専用装備も徹底解説
「これこそ市民の車」自動車ジャーナリストが推す“歴代最高シビック”の意外な正体とは
チャンネル情報
「Go!Carチャンネル」のキャスターを9年間務めたGocarが独立し、自動車にまつわるニュースを多方面(新型車、エネルギー、税金、安全など)から「正しい」情報を平日毎日ライブ配信で視聴者の皆さんへお送りします。新型車の試乗インプレッションはもちろん、懐かしいクルマの話や、クルマにまつわる色々を多方面からお伝えします。