マンダムは、キメ細かな濃密炭酸※1泡が毛穴の奥の汚れを落とし、肌をこすらずやさしく洗えることで人気の「ビフェスタ 泡洗顔」から、アーティストのEsther Kim氏が手がけるPOPでキュートな「エスターバニー」デザインの3種を4月27日から数量限定で発売した。

特長は、毛穴よりも小さいミクロの炭酸（炭酸ガス（噴射剤））泡が、皮脂や角栓など毛穴の奥の汚れを吸着し、すっきり落とす泡状洗顔料。弾力のある濃密泡が肌を優しく包み、こすらず汚れを除去するのでまさつレスな毛穴ケアが叶う。アミノ酸系洗浄成分配合・香料フリー・アルコールフリー（エタノール無添加）・パラベンフリー・着色剤フリー（セラムモイストのみ合成着色剤フリー）。アジアを中心に世界中で愛される、もこもこのシルエットが愛らしいうさぎのキャラクター「エスターバニー」のデザインとなっている。



「ビフェスタ 泡洗顔 ディープクリア 限定デザイン」

「ビフェスタ 泡洗顔 ディープクリア 限定デザイン」は、Wの吸着成分（炭・クレイ（ベントナイト））が配合された泡が、毛穴詰まりもつるんとオフし、なめらかなすべすべ肌に導く。成分由来のグレーの泡だとか。クールで優しく、みんなをそっと支える頼れるお姉さん的存在の、ラベンダーバニーのデザインになっている。



「ビフェスタ 泡洗顔 ブライトアップ 限定デザイン」

「ビフェスタ 泡洗顔 ブライトアップ 限定デザイン」は、角質柔軟成分（乳酸）を配合。古い角質・毛穴汚れもすっきり落とし、クリアな透明感のある肌に導く。やわらかな雰囲気でまわりに寄り添う、温かい心を持つクリームバニーのデザインになっている。



「ビフェスタ 泡洗顔 セラムモイスト 限定デザイン」

「ビフェスタ 泡洗顔 セラムモイスト 限定デザイン」は、4種の保湿成分（コラーゲン・吸着性ヒアルロン酸・シアバター・ホホバ油）を配合。うるおいを守りながら洗いあげ、ぷるんとみずみずしい肌に導く。天然由来のピンク色の泡だという。かわいいものが大好きで、好きなことにはとことん情熱的なリボンバニーのデザインになっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月27日（月）

マンダム＝https://www.mandom.co.jp