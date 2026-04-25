「魂が欠如している」政権交代は奏功しなかったマドリーの現状にレジェンドが苦言「アルベロアはスター選手に対して寛容すぎた」【現地発】

「魂が欠如している」政権交代は奏功しなかったマドリーの現状にレジェンドが苦言「アルベロアはスター選手に対して寛容すぎた」【現地発】