月給30万円なのに手取り23万円…「7万円どこ行った？」手取り額を増やす方法はありますか？

月給30万円から7万円引かれる理由とは？

月給30万円から差し引かれる主な項目は、「所得税」「住民税」「社会保険料」です。社会保険料には、健康保険、厚生年金、雇用保険などが含まれます。これらは会社員であれば原則として給与から自動的に引かれます。

たとえば、健康保険や厚生年金は収入に応じて決まり、会社と折半して支払う仕組みです。所得税は毎月の給与から概算で引かれ、住民税は前年の所得をもとに計算されます。そのため、入社2年目以降は住民税の負担が増え、「手取りが減った」と感じるケースも少なくありません。

このように、差し引かれている7万円は消えているわけではなく、将来の年金や医療保障、公共サービスのために使われています。ただし、仕組みを知らないと損をしているように感じてしまうため、まずは内訳を理解することが大切です。



手取りを増やすために見直せるポイント

手取りを増やすためには、単に給料を上げる以外にも方法があります。まず注目したいのが「控除」です。控除とは、税金の計算対象となる所得を減らす仕組みで、結果的に税額が軽くなります。

代表的なものに「生命保険料控除」や「医療費控除」があります。たとえば、年間で一定額以上の医療費を支払った場合、その一部を所得から差し引くことができます。これにより所得税や住民税が軽減され、手取りが実質的に増えることになります。

また、「ふるさと納税」も有効な方法です。寄付という形で自治体にお金を納めることで、翌年の住民税が減額され、さらに返礼品も受け取れるため、実質的な負担を抑えながらメリットを得られます。



社会保険料を抑えることはできる？

社会保険料は収入に応じて決まるため、基本的には大きく減らすことは難しいですが、工夫できる余地もあります。たとえば、残業代が増えると標準報酬月額が上がり、翌年の保険料も増える可能性があります。そのため、働き方を見直すことで結果的に負担を抑えられるケースもあります。

また、企業によっては福利厚生として社宅が用意されていたり通勤手当が充実していたりします。これらを上手に活用すれば、課税対象の給与を抑えつつ、実質的な収入を増やすことができます。

ただし、無理に収入を下げることは将来の年金額にも影響するため注意が必要です。短期的な手取りだけでなく、長期的な視点で考えることが重要です。



手取り額を増やすには「仕組みの理解」と「行動」がカギ

月給30万円でも手取りが23万円になる理由は、税金や社会保険料によるものです。これらは避けられないものですが、控除や制度を活用することで負担を軽減することは可能です。

特に、ふるさと納税や各種控除は自分で申請しなければ適用されません。まずは給与明細を確認し、どのような項目が引かれているのかを把握するところから始めてみましょう。

正しい知識を持ち、少しずつ対策を取ることで、同じ収入でも手取りを増やすことは十分可能です。無理のない範囲でできることから始めて、賢くお金を管理していきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー