細田守監督「6館から始まった」『時かけ』20周年記念『原点/展』キービジュアル公開、チケット発売中
2026年6月20日(土)から東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで開幕する『細田守の原点/展』の前売券やオリジナルグッズセット券がe+で販売スタートしたほか、キービジュアルと監督コメントも公開された。
【画像】「細田守の原点/展」キービジュアル。『サマーウォーズ』の夏希と健二が、入道雲の広がる空を見つめる
■ 細田監督の机の上で再会する、真琴と千昭、健二と夏希、雨と雪
キービジュアルは、絵コンテや作業道具が並ぶ細田監督の机をイメージした空間に、代表作3本のキャラクターたちが集まっている。机の上で向かい合うのは『時をかける少女』の真琴と千昭。窓辺に寄り添って座るのは『サマーウォーズ』の健二と夏希。そして元気いっぱい駆け抜けるのは『おおかみこどもの雨と雪』の雨と雪だ。窓の外には、細田作品でおなじみの入道雲。映画の名シーンと監督の手仕事の質感が重なり合い、“細田守作品の創作のはじまりの場所＝原点”が一つの絵に凝縮されている。
■「もがきながら必死に作り上げた」細田監督からのコメント
展覧会の開催に向けて、細田監督からコメントが到着した。『時をかける少女』は当初6館での小規模公開だったこと、それを多くの観客が見つけて支えてくれたことが「計り知れない励まし」だったと語り、20年の節目の展覧会でファンへの感謝を伝えたいという。全文は以下の通り。
＜細田監督コメント＞
「自分で映画を一本作りたい」という思いから『時をかける少女』を企画し、その制作が実現したことは、私にとって映画監督としての大きな出発点となりました。
もがきながら必死に作り上げた『時をかける少女』は、当初6館での小規模な公開でした。それにもかかわらず、驚くほど多くの方々が熱を持ってこの作品を見つけ、支えてくださったことは、私にとって計り知れない励ましとなりました。
公開から20年という節目にあわせて開催される今回の展覧会を通して、これまで作品を愛し、支えてくださったみなさまへ、改めて感謝の気持ちをお伝えできればと思います。
■絵コンテ、原画、美術ボード…制作資料300点以上
会場では『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなど300点以上の制作資料が並ぶ。天井高5メートル、約1200平方メートルの大空間を生かした映像展示では、各作品の名シーンを体感できる仕掛けも用意される。
併設の「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」では、『サマーウォーズ』を中心に細田監督の作品世界を楽しめる「OZカフェ」がオープン。オリジナルグッズを扱う特設ショップも展開される。グッズとカフェメニューの詳細は後日発表とのことで、続報を待ちたい。
■チケット発売中。じゃばらポストカードとマフラータオルのセット券は数量限定
東京会場のチケットは、2026年4月18日よりからe+で販売中。
前売券：一般・大学生2300円、高校生1300円、小・中学生800円
当日券：一般・大学生2500円、高校生1500円、小・中学生1000円
注目は数量限定のグッズ付きセット券2種。一つ目は「『細田守の原点/展』オリジナルじゃばらポストカードセット券」(3100円)。キービジュアルとティザービジュアルを使ったじゃばら仕様のポストカードが付属する。
もう一つは「KING KAZMA vs LOVE MACHINEマフラータオルセット券」(4800円)。『サマーウォーズ』で仮想世界OZの命運を分けた、あの激突をモチーフにしたマフラータオル付き。いずれも数量限定のため、気になる人は早めのチェックを。
■4Kリバイバル上映は7月3日から全国147館で
展覧会と並行して、『時をかける少女』の4Kリバイバル上映も2026年7月3日(金)からスタートする。全国147館での上映が決定しており、劇場は今後も追加される予定。料金は大人1700円、高校生以下1000円。
新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、丸の内ピカデリー、MOVIX仙台、MOVIXさいたま、イオンシネマみなとみらい、テアトル梅田ほか、全国の主要劇場がラインナップ。4K素材での上映だが、劇場やスクリーンによっては2K上映になる場合がある点には注意したい。オリジナル入場者特典の配布も予定されており、詳細は後日発表される。
■東京のあとは大阪・福岡へ巡回
『細田守の原点/展』は東京会場終了後、大阪と福岡へ巡回する。
【東京会場】
会期：2026年6月20日(土)〜8月31日(月)
会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO(東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階)
【大阪会場】
会期：2026年10月28日(水)〜2027年1月4日(月)
会場：グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ
【福岡会場】
会期：2027年1月22日(金)〜3月28日(日)
会場：福岡市美術館
300点以上の絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボード。あの名シーンが、鉛筆の線やラフな色指定の段階でどう組み立てられていたのか。完成した映画をスクリーンで観るのとはまったく違う角度から、細田作品に向き合える機会になりそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「細田守の原点/展」キービジュアル。『サマーウォーズ』の夏希と健二が、入道雲の広がる空を見つめる
■ 細田監督の机の上で再会する、真琴と千昭、健二と夏希、雨と雪
■「もがきながら必死に作り上げた」細田監督からのコメント
展覧会の開催に向けて、細田監督からコメントが到着した。『時をかける少女』は当初6館での小規模公開だったこと、それを多くの観客が見つけて支えてくれたことが「計り知れない励まし」だったと語り、20年の節目の展覧会でファンへの感謝を伝えたいという。全文は以下の通り。
＜細田監督コメント＞
「自分で映画を一本作りたい」という思いから『時をかける少女』を企画し、その制作が実現したことは、私にとって映画監督としての大きな出発点となりました。
もがきながら必死に作り上げた『時をかける少女』は、当初6館での小規模な公開でした。それにもかかわらず、驚くほど多くの方々が熱を持ってこの作品を見つけ、支えてくださったことは、私にとって計り知れない励ましとなりました。
公開から20年という節目にあわせて開催される今回の展覧会を通して、これまで作品を愛し、支えてくださったみなさまへ、改めて感謝の気持ちをお伝えできればと思います。
■絵コンテ、原画、美術ボード…制作資料300点以上
会場では『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなど300点以上の制作資料が並ぶ。天井高5メートル、約1200平方メートルの大空間を生かした映像展示では、各作品の名シーンを体感できる仕掛けも用意される。
併設の「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」では、『サマーウォーズ』を中心に細田監督の作品世界を楽しめる「OZカフェ」がオープン。オリジナルグッズを扱う特設ショップも展開される。グッズとカフェメニューの詳細は後日発表とのことで、続報を待ちたい。
■チケット発売中。じゃばらポストカードとマフラータオルのセット券は数量限定
東京会場のチケットは、2026年4月18日よりからe+で販売中。
前売券：一般・大学生2300円、高校生1300円、小・中学生800円
当日券：一般・大学生2500円、高校生1500円、小・中学生1000円
注目は数量限定のグッズ付きセット券2種。一つ目は「『細田守の原点/展』オリジナルじゃばらポストカードセット券」(3100円)。キービジュアルとティザービジュアルを使ったじゃばら仕様のポストカードが付属する。
もう一つは「KING KAZMA vs LOVE MACHINEマフラータオルセット券」(4800円)。『サマーウォーズ』で仮想世界OZの命運を分けた、あの激突をモチーフにしたマフラータオル付き。いずれも数量限定のため、気になる人は早めのチェックを。
■4Kリバイバル上映は7月3日から全国147館で
展覧会と並行して、『時をかける少女』の4Kリバイバル上映も2026年7月3日(金)からスタートする。全国147館での上映が決定しており、劇場は今後も追加される予定。料金は大人1700円、高校生以下1000円。
新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、丸の内ピカデリー、MOVIX仙台、MOVIXさいたま、イオンシネマみなとみらい、テアトル梅田ほか、全国の主要劇場がラインナップ。4K素材での上映だが、劇場やスクリーンによっては2K上映になる場合がある点には注意したい。オリジナル入場者特典の配布も予定されており、詳細は後日発表される。
■東京のあとは大阪・福岡へ巡回
『細田守の原点/展』は東京会場終了後、大阪と福岡へ巡回する。
【東京会場】
会期：2026年6月20日(土)〜8月31日(月)
会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO(東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階)
【大阪会場】
会期：2026年10月28日(水)〜2027年1月4日(月)
会場：グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ
【福岡会場】
会期：2027年1月22日(金)〜3月28日(日)
会場：福岡市美術館
300点以上の絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボード。あの名シーンが、鉛筆の線やラフな色指定の段階でどう組み立てられていたのか。完成した映画をスクリーンで観るのとはまったく違う角度から、細田作品に向き合える機会になりそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。