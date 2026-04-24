ヨルシカが、新曲「あぶく」のMVを公開した。

「あぶく」は、この春放送がスタートしたTVアニメ『LIAR GAME』のオープニングテーマに起用されており、トートロジー（同語反復）を題材に制作された楽曲だという。

MVは、実写とアニメを組み合わせた数多くのMVやオリジナル作品で注目の映像制作ユニット「擬態するメタ」が担当しており、ヨルシカ作品では「忘れてください」以来2度目のタッグとなる。主人公が暗殺者に何度も殺されるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指す映像に仕上がっているとのこと。

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◾️擬態するメタ コメント

n-bunaさんから伺った『あぶく』のテーマ「トートロジー（同語反復）」を映像表現に落とし込むというところを起点に、“創作物と観察者”という構造を客観的に捉え、最終的にはそこを超えていく面白さを目指しました。

また、AI技術が目まぐるしく進歩し、既存の表現手法が問い直される昨今において、”最適な手法”を改めて疑い、現実と非現実/アニメと実写/キャッチーさと先鋭さの間にある新たなビジュアルを追求しました。

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◾️「あぶく」

2026年4月22日 リリース

配信：https://yorushika.lnk.to/bubble

※TVアニメ『LIAR GAME』OPテーマ

◾️タイアップ／TVアニメ『LIAR GAME』 ©甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会 ▼放送情報

テレ東系列 4月6日(月)から 毎週月曜深夜24時

BSテレ東 4月11日(土)から 毎週土曜深夜24時 ▼WEB

アニメ公式HP：https://liargame-anime.com

アニメ公式X： @liargame_anime（https://x.com/liargame_anime） ▼INTRODUCTION

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！ 2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、ついに初TVアニメ化！ 人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで話題を呼び続ける本作待望のTVアニメ化は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などのアニメ制作を手掛けたマッドハウスが担当。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれる！ ▼STAFF

原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）

総監督：佐藤雄三

監督：川野麻美

シリーズ構成・脚本：浦畑達彦

キャラクターデザイン：土屋圭

サブキャラクターデザイン：横山愛

色彩設計：中内照美

美術ボード：上野秀行

美術設定：杉山晋史

撮影監督：畑中宏信

VFXスーパーバイザー：加藤道哉

編集：塚常真理子

音楽：菅野祐悟

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

音響制作：Bit grooove promotion

アニメーション制作：マッドハウス ▼CAST

カンザキナオ：仁見紗綾

アキヤマシンイチ：大塚剛央

レロニラ：中谷一博

フジサワカズオ：飛田展男

谷村光男：上田燿司

エダテルユキ：富岡泰崇

キクザワタカヒロ：石毛翔弥

キタムラヒロト：浅野良介

サトウテツゾウ：木内太郎

タムラマキコ：明智璃子

ダンノダイスケ：深町寿成

ツノダコウスケ：宮瀬尚也

ニシハラレイナ：山田美鈴

フジタシンゴ：木村太飛

ホソエジュン：酒井美沙乃

マキハラユキ：胡麻鶴彩

マツバラフミオ：西澤遼

ミウラタカヨシ：八代拓

ミヤハラヒトミ：大地葉 ▼ARTIST

OPテーマ：ヨルシカ「あぶく」

EDテーマ： Lucky Kilimanjaro「朝日」 ▼ORIGINAL

集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊

『LIAR GAME』1〜19巻 発売中

著：甲斐谷忍

ynjn.jp/title/142 ▼『LIAR GAME The Last Game』

グランドジャンプむちゃ＆めちゃ横断 短期集中新連載！

著：甲斐谷忍

https://grandjump.shueisha.co.jp/mucha/

https://grandjump.shueisha.co.jp/mecha/ ▼甲斐谷忍 最新作『カモのネギには毒がある 加茂教授の人間経済学講義』

グランドジャンプにて連載中＆コミックス1〜13巻 発売中

著：甲斐谷忍 原案：夏原 武

https://grandjump.shueisha.co.jp/manga/kamonegi.html

◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞ ▼追加公演

2026年7月29日（水）神奈川・横浜アリーナ

2026年7月30日（木）神奈川・横浜アリーナ 2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール

2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール

2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY

2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY 特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho

◾️デジタルアルバム『二人称』

配信日：2026年3月4日（水）

※CD発売はございません ▼「茜」※劇場版『僕の心のヤバイやつ』主題歌

配信：https://yorushika.lnk.to/madder ▼収録曲

01.早朝、郵便受け

02.雲になる

03.花も騒めく

04.魔性

05.プレイシック ★

06.ポスト春

07.太陽 ★

08.晴る ★

09.忘れてください ★

10.修羅 ★

11.火星人 ★

12.ルバート ★

13.火葬

14.アポリア ★

15.へび ★

16.うめき

17.啄木鳥

18.ヒッチコック ☆

19.月光浴 ★

20.千鳥

21.櫂

22.海へ ★ 既発曲

☆ リレコーデイング曲

◾️書簡型小説「二人称」 著者：n-buna

2026年2月26日（木）発売

本体価格：7,700円（税込）

商品構成：封筒×32通 / 手紙×約170枚

発売元：講談社

※本商品に音源の収録はありません。