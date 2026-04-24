いまそれを言うか!?彼氏とのケンカで触れてはいけない話題５パターン
彼氏と口論になったら、汚い言葉を使って罵ってしまうのは仕方のないことかもしれません。しかし、なかには「これには触れないほうがいい」というタブーなネタもあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「いまそれを言うか!?彼氏とのケンカで触れてはいけない話題」をご紹介します。
【１】チビ・ハゲ・ブサイクは封印すべし…「容姿の話題」
「薄くなってきているのは認めますが、体の特徴のことをディスるのは卑怯です」（20代男性）というように、見た目を悪く言うのはさすがに思いやりに欠ける行為でしょう。特に「薄毛」や「顔立ち」など、本人の努力で改善することが難しい点をあげつらうのは、相手が誰であろうとしてはいけないことかもしれません。
【２】蒸し返していたらキリがない「前のケンカの話題」
「『あのとき言ってたことと違う』とかしつこくされるとウンザリします」（10代男性）など、以前のことを蒸し返すのも、建設的な話し合いの妨げになるようです。特に頭に血が上っているときは、言わなくてもいいことまで言ってしまい、収拾がつかなくなるおそれがあるので、自分に正当性があるとばかりに過去の話をするのは控えたいものです。
【３】親兄弟の悪口はダメ！「家族の話題」
「『あんたを育てた親が悪い』とか、言いがかりにもほどがあります」（10代男性）など、身内をあしざまに言うのも、彼氏の怒りを買うようです。ケンカの原因に相手の家族が関与しているならともかく、そうでない場合は火に油を注ぐだけになってしまうので、余計なことは言わないほうがいいでしょう。
【４】男のメンツは守ってあげたい「収入の話題」
「『それっぽっちしか稼げないくせに』と吐き捨てるように言われたときは見下されていることを実感した」（20代男性）というように、彼氏の経済力をこき下ろすのもまずそうです。男のプライドを傷つけても何もいいことはないので、「低収入」が事実であっても、ケンカ中に相手を下げるネタとして使うべきではないでしょう。
【５】女性が思う以上に傷つけてしまう「エッチの話題」
「『エッチも下手だしひとつもいいところなんてないじゃん』にはグサッときました」（20代男性）など、「エッチが下手」という評価は、女性が思う以上に男性の心を深く傷つけてしまうようです。別れるつもりで、相手をコテンパンにやっつけたいなら暴言を吐いてしまってもいいかもしれませんが、そうでなければやめましょう。
「うっかり口が滑って」が命取りになる可能性もあるので、勢いに任せて言いたいことを言うのは控えたほうがいいでしょう。（猫山民子）
【１】チビ・ハゲ・ブサイクは封印すべし…「容姿の話題」
「薄くなってきているのは認めますが、体の特徴のことをディスるのは卑怯です」（20代男性）というように、見た目を悪く言うのはさすがに思いやりに欠ける行為でしょう。特に「薄毛」や「顔立ち」など、本人の努力で改善することが難しい点をあげつらうのは、相手が誰であろうとしてはいけないことかもしれません。
「『あのとき言ってたことと違う』とかしつこくされるとウンザリします」（10代男性）など、以前のことを蒸し返すのも、建設的な話し合いの妨げになるようです。特に頭に血が上っているときは、言わなくてもいいことまで言ってしまい、収拾がつかなくなるおそれがあるので、自分に正当性があるとばかりに過去の話をするのは控えたいものです。
【３】親兄弟の悪口はダメ！「家族の話題」
「『あんたを育てた親が悪い』とか、言いがかりにもほどがあります」（10代男性）など、身内をあしざまに言うのも、彼氏の怒りを買うようです。ケンカの原因に相手の家族が関与しているならともかく、そうでない場合は火に油を注ぐだけになってしまうので、余計なことは言わないほうがいいでしょう。
【４】男のメンツは守ってあげたい「収入の話題」
「『それっぽっちしか稼げないくせに』と吐き捨てるように言われたときは見下されていることを実感した」（20代男性）というように、彼氏の経済力をこき下ろすのもまずそうです。男のプライドを傷つけても何もいいことはないので、「低収入」が事実であっても、ケンカ中に相手を下げるネタとして使うべきではないでしょう。
【５】女性が思う以上に傷つけてしまう「エッチの話題」
「『エッチも下手だしひとつもいいところなんてないじゃん』にはグサッときました」（20代男性）など、「エッチが下手」という評価は、女性が思う以上に男性の心を深く傷つけてしまうようです。別れるつもりで、相手をコテンパンにやっつけたいなら暴言を吐いてしまってもいいかもしれませんが、そうでなければやめましょう。
「うっかり口が滑って」が命取りになる可能性もあるので、勢いに任せて言いたいことを言うのは控えたほうがいいでしょう。（猫山民子）