·ë¶É¡¢ÃË¤Ï¤³¤ì¤¬¹¥¤¡£ÃË¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ã¤Æ¡©
ËÜÌ¿¤ÎÃËÀ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎº¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÃÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃËÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë
¡Ö¤Í¤§¤Í¤§¡»¡»¤¯¤ó¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤ò¸Æ¤Ö»þ¡¢ÃËÀ¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤êÂÀ¤â¤â¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±»þ¤ËÃËÀ¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¤Ê¤ªÎÉ¤·¡£´Å¤¨¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¼«Á³¤Ë¾ú¤»¤Æ¡¢ÃËÀ¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÃÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë
Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ÃËÀ¤ËÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ì©Ãå¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÊý¤Ï¡Ö¿¨¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íß¤¬¥à¥¯¥à¥¯¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¼«Á³¤È¡Ö²¶¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÃÂçÃÀ¤Ëµá¤á¤¿¸å¡¢¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë
ÃËÀ¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¥¥¹¤òµá¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤âÃËÀ¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¸å¤Ë¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥¥å¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ã¥É¥¥É¥ÂÎ¸³¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë
¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤ä¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÃËÀ¤È°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤Ä¤ê¶¶¸ú²Ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿Í¤Ï¥¹¥ê¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊú¤¤¤¿¥É¥¥É¥´¶¤Ç¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢ËÜÌ¿¤ÎÃËÀ¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎº¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¹¥¤¤ÊÃË°Ê³°¤Ë¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¡×NG¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×