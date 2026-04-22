Snow Man「君を守りにきた選手権」が個性の塊と話題！ルール無視のラウール、照れまくる渡辺翔太、完璧すぎる宮舘涼太に「未来永劫敵無し」

【動画】Snow Manの個性が爆発！『君を守りにきた選手権』／「SAVE YOUR HEART」Dance Practice

Snow Manの公式TikTokで『君を守りにきた選手権』動画が公開された。

■照れる渡辺翔太、自由すぎるラウール…個性溢れるSnow Manの「君を守りにきた」

『君を守りにきた選手権』は、宮舘涼太が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌「SAVE YOUR HEART」の歌詞にある「君を守りにきた」を、メンバーそれぞれが本気で言うという選手権。ドラマ内で宮舘が演じる時沢エータが繰り出す、右手首を左手でつかむ“エータポーズ”もポイントだ。

トップバッターは渡辺翔太。恥ずかしくなってしまったようで笑ってしまい「ごめんなさい」とやり直しするも、ニヤニヤが止まらないままで何とか絞り出した。続く阿部亮平は、きっちりとセリフを言って「よしっ！」と満足気な様子。「いくぜ！」と気合い十分な佐久間大介は、キレのあるイケボでヒーロー風にキメた。

そして向井康二が関西弁でアレンジを加えると、続くラウールはゆっくりとカメラに歩みを寄せ「俺が守ってやる」と、まさかのセリフ変更をする事態に。メンバーも最初は「おぉ～～!!」と盛り上がっていたが、「セリフ変えんなよｗｗｗ」「セリフ変えた？」とツッコみを入れた。

やりきったメンバーに目もくれず、真剣モードでキメた岩本照。続く深澤が余裕たっぷりに堂々と「俺を守ってくれ」と言い放つと、メンバーから「君も脱落！」の声が。本家の宮舘が、メンバーに見守れながらも完璧な間のとりかたでキメると、深澤からの流れを理解した阿部や佐久間が「そういうことね」と笑う姿まで収められている。

ファンからは「個性の塊」「しょっぴー先頭にしたの大正解すぎる」「順番完璧ｗ」「ルール無視の最年少と最年長好き」「ひーくん清純派って言われてるのかわいすぎた」「本家の破壊力」「一言でこんなに個性出るもんなのか」「個性爆発」「こーじの髪型かっこよすぎ」「本家がやっぱり1番しっくりくる」「SnowManが守ってくれるなら未来永劫敵無しだわ」など、様々な反響が寄せられている。

■動画：Snow Man「SAVE YOUR HEART」Dance Practice