山本圭壱、１歳愛娘と公園で遊ぶ姿公開＆イクメンぶりに反響
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が20日、オフィシャルブログを更新。１歳の愛娘・にこりちゃんと過ごした公園での様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「にっこりにこにこ」と題してブログを更新した山本は、「保育園お休みだったので 公園公園」と愛娘と公園で過ごしたことを報告。
ストロー付きの飲み物を手にする愛娘の姿などとともに「はいどーぞ」と差し出す様子や夢中で飲む姿を見せるなど、微笑ましい姿を複数枚公開。「飲んでは遊んで 飲んでは 遊んでを繰り返し」と公園で元気いっぱいに過ごし満喫した一日になったようだ。
最後は「はいえがちゃん またねー」とユーモアたっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「すっかり女の子になったね」「可愛い」「ストローで飲むのも上手」「可愛くてモデルさんみたい」「可愛すぎます」「山本家バンザイ」 「にこりちゃんもあと１ヶ月ほどでお姉ちゃんになりますね〜」「パパと公園毎回楽しそうだなぁ」「いつも公園に連れて行って遊ばせるのって凄いことですよね」と山本の“イクメンっぷり”などにも声が寄せられている。
山本と元AKB48・タレントの西野未姫は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に、第２子妊娠を報告。２月には第２子の性別を男の子と発表している。
この日、「にっこりにこにこ」と題してブログを更新した山本は、「保育園お休みだったので 公園公園」と愛娘と公園で過ごしたことを報告。
ストロー付きの飲み物を手にする愛娘の姿などとともに「はいどーぞ」と差し出す様子や夢中で飲む姿を見せるなど、微笑ましい姿を複数枚公開。「飲んでは遊んで 飲んでは 遊んでを繰り返し」と公園で元気いっぱいに過ごし満喫した一日になったようだ。
この投稿にファンから「すっかり女の子になったね」「可愛い」「ストローで飲むのも上手」「可愛くてモデルさんみたい」「可愛すぎます」「山本家バンザイ」 「にこりちゃんもあと１ヶ月ほどでお姉ちゃんになりますね〜」「パパと公園毎回楽しそうだなぁ」「いつも公園に連れて行って遊ばせるのって凄いことですよね」と山本の“イクメンっぷり”などにも声が寄せられている。
山本と元AKB48・タレントの西野未姫は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に、第２子妊娠を報告。２月には第２子の性別を男の子と発表している。