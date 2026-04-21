元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（62）が21日までにブログを更新。自身になりすました偽のXアカウントについて注意喚起を行った。

笠井は前回の投稿でXアカウントを開設したことを報告していたが、すでになりすましアカウントが複数存在し、「私以外に笠井信輔さんが9人いる 私を入れて10人 もう1人いれば『11人いる』（笑）いや、笑ってる場合じゃないです」とユーモアまじりに言及。女性タレントやアニメキャラクターなどの画像をアイコンに使用した偽アカウントを紹介し、「写真が全然可愛らしい少女だったり、お姉さんだったり、トトロまでいて、なりすます気持ち皆無（笑）」とツッコミを入れた。

続けて「問題なのは最初に出てくる私のフジテレビ時代の若き広報写真を使っているこの笠井信輔さん」と、自身の写真を無断利用した偽アカウントに触れ、「この方、全然発信してないのにフォロワーが920人もいる！私142人ですよ なんかめちゃくちゃジェラシー」とボヤき、「142人のフォロワーのみなさんありがとう！でもニセ笠井信輔さんの方がフォロワー数が多いなんて なんて言うこと！！」と嘆いた。