新幹線代や宿泊費は会社負担でも、”食事代”はどこまで「出張費」に含まれる？ 判断が分かれやすい項目を確認

基本は「会社規定」が判断基準

まず大前提として、食事代の扱いは会社ごとの出張規定によって決まります。多くの企業では「日当（出張手当）」という形で、食事代を含めた一定額が支給されるケースがあります。

この場合、個別の食事代を経費として精算するのではなく、日当の範囲内でやりくりするのが基本です。そのため、別途食事代の領収書を出しても認められないことがあります。



日当がない場合は「実費精算」になることも

一方で、日当制度がない会社では、食事代を実費で精算できる場合もあります。

ただし、その場合でも「業務上必要な範囲かどうか」が判断基準になります。例えば、通常の昼食や夕食は自己負担とされるケースが多い一方で、出張中にやむを得ず外食が必要だった場合などは認められることもあります。



接待や打ち合わせを伴う食事は経費になりやすい

取引先との会食や打ち合わせを兼ねた食事は、「交際費」や「会議費」として会社負担になることが一般的です。この場合は、誰と・何の目的で行ったのかを明確にする必要があります。

領収書に加えて、参加者や内容を報告することが求められることもあります。



コンビニやカフェの利用はグレーゾーン

移動中の軽食やカフェ利用は、会社によって扱いが分かれるポイントです。長時間の移動や業務上必要な休憩であれば認められることもありますが、「個人的な飲食」と判断されると自己負担になる可能性があります。

特に少額でも回数が多い場合は、精算時に指摘されることもあるため注意が必要です。



アルコールや高額な食事は認められにくい

出張中であっても、アルコール代や高級店での食事は原則として自己負担とされるケースが多いです。業務との関連性が薄いと判断されやすいためです。ただし、接待や公式な会食であれば例外として認められることもあります。この場合も事前承認が重要になります。



「日常との差」が判断のポイント

食事代が経費として認められるかどうかは、「通常勤務と比べて追加で発生した費用かどうか」が一つの基準になります。例えば、自宅から通勤していれば発生しない食費が、出張で外食になった場合などは、合理的な範囲で認められることがあります。



トラブルを防ぐためのポイント

食事代でトラブルを防ぐためには、以下の点を意識するとよいでしょう。

・出張規定を事前に確認する

・不明な場合は上司に相談する

・領収書を必ず保管する

・業務との関連性を説明できるようにする



これらを徹底することで、精算時のトラブルを避けることができます。



まとめ

出張時の食事代は、一律で会社負担になるわけではなく、会社規定や業務との関連性によって判断されます。

日当制度がある場合はその範囲内で対応し、実費精算の場合でも必要性が重視されます。判断が分かれやすい項目だからこそ、事前確認と適切な対応を心がけることが重要です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー