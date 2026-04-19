ニトリ デコホーム「Nクール寝具」が今年も登場！ 花柄やシマエナガ柄などおしゃれな色味で展開
「ニトリ」から生まれたインテリア雑貨「デコホーム」は、4月上旬から、接触冷感素材を使用した「Nクール寝具」を、全国の店舗および「ニトリネット」で販売している。
【写真】ナチュラルな色合いの“シマエナガ柄”も！ 「Nクール寝具」一覧
■お気に入りの柄で夏を快適に
今回登場したのは、触れるだけでひんやりとした冷感を楽しめる「Nクールシリーズ」から、オリジナルデザインで展開される寝具アイテム。
デザインは、花柄やリボン柄、アニマル柄などのかわいいものから、「デコホーム」のオリジナルキャラクター“デコネコ”や人気のシマエナガ柄まで、バリエーション豊富にそろう。
また、両面使える敷パッドや肌布団は、接触冷感生地とさらさら素材を組み合わせたリバーシブル仕様で、春先から秋まで長く使えるのが特徴。加えて、抗菌防臭などさまざまな機能を備えた商品も多数並ぶ。
さらに、シングルサイズの敷パッドが1490円（税込）からと手に取りやすい価格で販売されており、涼し気な雰囲気やナチュラルな色合いなど、好みに合わせて選ぶのが楽しくなるラインナップだ。
【写真】ナチュラルな色合いの“シマエナガ柄”も！ 「Nクール寝具」一覧
■お気に入りの柄で夏を快適に
今回登場したのは、触れるだけでひんやりとした冷感を楽しめる「Nクールシリーズ」から、オリジナルデザインで展開される寝具アイテム。
デザインは、花柄やリボン柄、アニマル柄などのかわいいものから、「デコホーム」のオリジナルキャラクター“デコネコ”や人気のシマエナガ柄まで、バリエーション豊富にそろう。
さらに、シングルサイズの敷パッドが1490円（税込）からと手に取りやすい価格で販売されており、涼し気な雰囲気やナチュラルな色合いなど、好みに合わせて選ぶのが楽しくなるラインナップだ。