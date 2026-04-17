この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【保存版】LINE引き継ぎを安全に済ませる方法」と題した動画を公開した。動画では、LINE専門家のひらい先生（平井友裕）監修のもと、愛らしいキャラクターのペンギンくんが、つまずきやすいLINEの引き継ぎ手順を「お引っ越し」に例え、わかりやすく解説している。

ペンギンくんは、引き継ぎ手続きをしないと「大切な思い出も消えちゃって、元に戻すのはとっても大変なんだよ」と指摘。安全に移行するための準備として、「かんたん引き継ぎQRコード」の使用と「トーク履歴のバックアップ」が重要だと語った。バックアップは、お友達と交わした大切な手紙を「安全な金庫に預けておくこと」だと表現し、事前設定の必要性を訴えている。

実践編では、新しいスマホでLINEを開き、「新しく作る」ではなく必ず「ログイン」を選ぶよう注意喚起。古いスマホで表示したQRコードを新しいスマホで読み取ることで、一瞬で引き継ぎができると解説した。さらに、最も重要なポイントとして「トーク履歴を復元しますか？」と聞かれた場面で、必ず「はい、復元します」を選ぶことを挙げ、「ここが一番の頑張りどころだよ！」と強調した。

また、操作中に見慣れない警告が出た場合でも、「まずは一回、スマホを置いて深呼吸」と呼びかけ、最初からやり直せば大抵は上手くいくと初心者に向けて優しくアドバイスを送った。有料スタンプが消えたように見えても、設定から再ダウンロードすれば無料で使えるといった安心情報も補足している。

動画の終盤ではひらい先生本人が登場し、公式LINEに登録することで、より詳細な手順をまとめた資料やガイドブックを入手できることを案内した。一つずつ手順を確認しながら進めることで、誰でも新しいスマホへ安全にLINEを引き継ぐことができるだろう。

YouTubeの動画内容

01:09

そもそもアカウントの引き継ぎって何？
01:54

お引っ越しの準備、まずは何をすればいいのか
04:34

実践編！新しいスマホにLINEを移す手順
07:45

一番の頑張りどころ「トーク履歴の復元」
08:28

トラブル対策とよくある悩み

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