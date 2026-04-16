こういう髪型、真似したーい！！【40・50代】頑張ってる感なくてイイ♡「大人のこなれボブ」

この春もボブヘアのトレンドは継続中。40・50代がこなれた雰囲気を醸し出すなら、軽やかな動きやカラーリングがポイントになりそうです。今回は大人の余裕漂うボブヘアを紹介するので、気になったらぜひ真似してみて。

メリットの詰まったくびれボブ

@osm1019さんが、「再現性が高く、長持ちするスタイル」と紹介する、首元でキュッとくびれる形のボブ。低い位置にレイヤーを入れることで、毛先が軽い質感になると同時にアウトラインにメリハリがつきます。ほどよい重さによるボブ本来の収まりやすさを手にできそうです。

快活に見えるトレンドカラー

シルエットと同じくらい重要なのが、印象を大きく左右しかねないカラーです。今季の注目は、ヘルシーなぬくもりを感じさせる暖色系ブラウン。髪がふっくら豊かに見えやすい丸みのあるショートボブで、爽やかな印象をまとっています。

肩でハネる長さならスタイリング楽ちん

毎朝のスタイリングを楽に済ませたい！ それなら、@nodiss_miukさんが「扱いやすい長さでオシャレに」と紹介する、肩について自然にハネる長さのレイヤーボブがおすすめです。春らしく軽やかな外ハネアレンジを楽しめます。

立体感を生むハイライト

無造作な動きがこなれた印象のボブヘア。その魅力をハイライトが引き立ててくれそうです。コントラストを抑えて控えめに入れることで、地毛とハイライトがなじんで上品な印象に。実際にトライした@acco.mamaさんは「頭頂部の白髪気になりにくいし奥行きも出る」と魅力を実感している様子。

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※こちらの記事では@osm1019様、@nodiss_miuk様、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S