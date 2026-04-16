『ミヤネ屋』出演の弁護士、生放送でろれつ回らず途中退席 MCの宮根誠司もとっさの判断「ちょっと一回、座ってください」
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）が16日に放送され、出演者が解説中にふらつく様子が見られ、宮根誠司がとっさに駆け寄った。
【写真】『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
この日番組では、冒頭から長時間にわたって京都・南丹市で11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件の続報を伝えた。この日は元大阪地検の検事を務めた亀井正貴弁護士もコメンテーターとしてスタジオ出演。大型パネルを使って立ったまま、事件のポイントなどを解説していた。番組中盤、コメントを求められた際に、突然ろれつが回らなくなった。
その様子を見た宮根が「大丈夫ですか先生。体調大丈夫？」と亀井弁護士に近づき、身体を支えた。その後、とっさの判断で「ちょっと一回、座ってください」と体調を気遣いながら着席を促した。亀井弁護士は「大丈夫ですよ」と答えたが、その後はすぐにVTRに画面が移った。
VTR明け、スタジオに亀井弁護士の姿はなく、宮根が「亀井弁護士が体調を崩されまして、念のため病院に行かれました」と報告し、容態については「意識ははっきりされておりまして」と伝えた。
また番組最後に宮根は「皆さんにご心配をおかけしました亀井先生、元気になられて。低血圧だったみたいです。よかったです」と安どした表情で視聴者にも状況を伝えた。
【写真】『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
この日番組では、冒頭から長時間にわたって京都・南丹市で11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件の続報を伝えた。この日は元大阪地検の検事を務めた亀井正貴弁護士もコメンテーターとしてスタジオ出演。大型パネルを使って立ったまま、事件のポイントなどを解説していた。番組中盤、コメントを求められた際に、突然ろれつが回らなくなった。
VTR明け、スタジオに亀井弁護士の姿はなく、宮根が「亀井弁護士が体調を崩されまして、念のため病院に行かれました」と報告し、容態については「意識ははっきりされておりまして」と伝えた。
また番組最後に宮根は「皆さんにご心配をおかけしました亀井先生、元気になられて。低血圧だったみたいです。よかったです」と安どした表情で視聴者にも状況を伝えた。