SNSで200万再生！懐かしのポークビーンズの献立【しあわせ家族献立】
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料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。
話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。
今回は、すずママさんのレシピ本『管理栄養士ママの栄養まんてん！ しあわせ家族献立』から、懐かしい給食の味「ポークビーンズの献立」のレシピをご紹介します。
献立のPOINT
肉、豆、野菜がとれるポークビーンズを主菜に、副菜のれんこんとツナで食物繊維とたんぱく質をプラス。噛みごたえもあり、満足感のある献立です。
■【主菜】懐かしのポークビーンズ
材料（大人2人＋子ども2人分）
豚こま肉…200g
大豆（水煮）…150g
じゃがいも…1個（150g）
玉ねぎ…1/2個（80g）
にんじん…1/2本（80g）
油…大さじ1
カットトマト缶…1缶（400g）
水…200ml
【A】
砂糖…小さじ2
ケチャップ…大さじ3
コンソメの素（顆粒）…大さじ1
ウスターソース…小さじ1
〔お好みで］
塩…少々
作り方
1 じゃがいも、玉ねぎ、にんじんは1cm角に切り、じゃがいもは水にさらしてから水気を切る。豚こま肉は食べやすい大きさに切る。
2 鍋に油を中火で熱し、1の玉ねぎ、にんじん、じゃがいもの順に炒め、油が回ったら豚こま肉を入れて炒める。
3 肉の色が変わったら、大豆、トマト缶、水、Aを加えて蓋をし、弱火で20分煮る（野菜が柔らかくなるまで）。お好みで塩をふる。
■【副菜】れんこんのデリ風サラダ
材料（大人2人＋子ども2人分）
れんこん…10cm（180g）
にんじん…1/4本（40g）
ツナ缶（水煮）…1缶（70g）
【A】
マヨネーズ…大さじ3
オリーブオイル…大さじ1
カレー粉…小さじ1/2
砂糖.…小さじ1
かつお節… 1袋（2g）
〔大人分にお好みで］
ブラックペッパー…少々
作り方
1 れんこんとにんじんは薄く半月切りか、いちょう切りにする。
2 鍋に湯を沸かし、酢（分量外・小さじ1）を加えて1のれんこんとにんじんを1〜2分茹でる。冷水に取って冷まし、ザルにあげてよく水気を切る。
3 ボウルにAを入れて混ぜ、2のれんこんとにんじん、汁気を切ったツナを加えて和える。大人分にお好みでブラックペッパーをふる。
1歳半〜2歳のとりわけPOINT
●懐かしのポークビーンズ
工程3でAを半量だけにして仕上げたあととりわける。残りにA半量を加える。
●蓮根のデリ風サラダ
工程3でAのカレー粉を風味づけ程度（耳かき1杯）に減らして工程通りに作ったあと、とりわける。残りにカレー粉の余りを加える。
■プロフィール
すずママ……管理栄養士・2児の母。7年以上にわたり、同時に10施設以上の献立作成に携わった経験を持つ。給食のよさを家庭向けにアレンジした「おうち給食」をテーマに、レシピを発信。偏食の子どもと向き合う中で、食べやすさと栄養バランスを保ちながら、工程をできるだけ減らし、毎日続けやすい調理の工夫を重ねてきた。苦手な食材も自然と食べ進められる工夫が詰まった献立は、全国の家庭から「これなら食べた！」と喜びの声が殺到。毎日のごはんに悩むママ・パパから厚い支持を集める。SNS総フォロワー数は14万人。
レシピ考案／すずママ
撮影／寺岡みゆき
※本記事はすずママ著の書籍『管理栄養士ママの栄養まんてん！ しあわせ家族献立』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。