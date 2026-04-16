ポークビーンズの献立


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料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。

話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。

今回は、すずママさんのレシピ本『管理栄養士ママの栄養まんてん！ しあわせ家族献立』から、懐かしい給食の味「ポークビーンズの献立」のレシピをご紹介します。

■Instagramで200万回再生の大人気レシピ！

献立のPOINT

肉、豆、野菜がとれるポークビーンズを主菜に、副菜のれんこんとツナで食物繊維とたんぱく質をプラス。噛みごたえもあり、満足感のある献立です。

噛みごたえもあり、満足感のある献立


■【主菜】懐かしのポークビーンズ

材料（大人2人＋子ども2人分）

豚こま肉…200g

大豆（水煮）…150g

じゃがいも…1個（150g）

玉ねぎ…1/2個（80g）

にんじん…1/2本（80g）

油…大さじ1

カットトマト缶…1缶（400g）

水…200ml

【A】

砂糖…小さじ2

ケチャップ…大さじ3

コンソメの素（顆粒）…大さじ1

ウスターソース…小さじ1

〔お好みで］

塩…少々

作り方

1 じゃがいも、玉ねぎ、にんじんは1cm角に切り、じゃがいもは水にさらしてから水気を切る。豚こま肉は食べやすい大きさに切る。

2 鍋に油を中火で熱し、1の玉ねぎ、にんじん、じゃがいもの順に炒め、油が回ったら豚こま肉を入れて炒める。

3 肉の色が変わったら、大豆、トマト缶、水、Aを加えて蓋をし、弱火で20分煮る（野菜が柔らかくなるまで）。お好みで塩をふる。

■【副菜】れんこんのデリ風サラダ

材料（大人2人＋子ども2人分）

れんこん…10cm（180g）

にんじん…1/4本（40g）

ツナ缶（水煮）…1缶（70g）

【A】

マヨネーズ…大さじ3

オリーブオイル…大さじ1

カレー粉…小さじ1/2

砂糖.…小さじ1

かつお節… 1袋（2g）

〔大人分にお好みで］

ブラックペッパー…少々

作り方

1 れんこんとにんじんは薄く半月切りか、いちょう切りにする。

2 鍋に湯を沸かし、酢（分量外・小さじ1）を加えて1のれんこんとにんじんを1〜2分茹でる。冷水に取って冷まし、ザルにあげてよく水気を切る。

3 ボウルにAを入れて混ぜ、2のれんこんとにんじん、汁気を切ったツナを加えて和える。大人分にお好みでブラックペッパーをふる。

1歳半〜2歳のとりわけPOINT

●懐かしのポークビーンズ

工程3でAを半量だけにして仕上げたあととりわける。残りにA半量を加える。

●蓮根のデリ風サラダ

工程3でAのカレー粉を風味づけ程度（耳かき1杯）に減らして工程通りに作ったあと、とりわける。残りにカレー粉の余りを加える。

■プロフィール

すずママ


すずママ……管理栄養士・2児の母。7年以上にわたり、同時に10施設以上の献立作成に携わった経験を持つ。給食のよさを家庭向けにアレンジした「おうち給食」をテーマに、レシピを発信。偏食の子どもと向き合う中で、食べやすさと栄養バランスを保ちながら、工程をできるだけ減らし、毎日続けやすい調理の工夫を重ねてきた。苦手な食材も自然と食べ進められる工夫が詰まった献立は、全国の家庭から「これなら食べた！」と喜びの声が殺到。毎日のごはんに悩むママ・パパから厚い支持を集める。SNS総フォロワー数は14万人。

レシピ考案／すずママ

撮影／寺岡みゆき

※本記事はすずママ著の書籍『管理栄養士ママの栄養まんてん！ しあわせ家族献立』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。