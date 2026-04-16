花粉シーズンの救世主！ロフト広報に聞いた2000円未満の花粉対策アイテム6選！
毎年多くの人を悩ませている花粉。止まらないくしゃみ、肌の乾燥など、不快症状もいろいろ。そこで今回はロフトの広報担当、栗原さんにロフトで手に入る2000円未満の選りすぐりの対策アイテムを直撃。スキンケア、衣類ケア、マスクの3部門でおすすめアイテムを紹介しよう。
【画像】ロフト広報の栗原さんおすすめの花粉症アイテムを見る
■スキンケア部門
■「乾燥さん 水分力バリアミスト」(1540円)
まず最初に紹介するのは、花粉やPM2.5といった乾燥の原因から肌を守ってくれるミスト状化粧水「乾燥さん 水分力バリアミスト」。メイクの上からも使えて、カサつきなどを感じた際にシュッとひと吹きするだけで、肌にうるおいを与えてくれる。ベタつきにくいテクスチャーで、紫外線による乾燥も気になってくるこれからの暑い時期にもピッタリの本商品。ロフトでは、2月から3月までの2カ月間で3200個以上売れたのだという。
■「ナンバーズイン 1番 パントテン酸スキンケア100フィルターパウダー」(1540円)
続いて紹介するのは、「ナンバーズイン 1番 パントテン酸スキンケア100フィルターパウダー」。朝晩問わず使用できるスキンケア成分配合のフェイスパウダーで、スキンケア後にはベタつきを抑え、就寝時の枕の摩擦や髪のはりつきなどを防ぎ、日中はメイクの最後に使用することで花粉やほこりの吸着を防ぎ、サラサラな仕上がりをサポートしてくれる。肌を整える成分が配合されているので、スキンケアしながら花粉対策もできるのが栗原さんの推しポイントだという。
■衣類ケア部門
■「ヒリツ バランスケアソフナー」(880円)
衣類ケア部門でまず紹介するのは、ヘアケアブランド「hiritu」から初めて登場した柔軟剤「ヒリツ バランスケアソフナー」。静電気防止、ほこり・花粉吸着抑制効果に加え、抗菌・防臭効果や衣類ダメージ防止、部屋干しも可能と多くの機能を備えている本商品。香りは、ヘアケアシリーズで採用されている「ペアー&ムスクの香り」と「アプリコット&ジャスミンの香り」の2種類がある。人気のヘアケアブランドから初めて発売された柔軟剤ということで栗原さんも注目している本商品。豊かな香りと、バランスのとれたさまざまな機能が備わっており、楽しみながら衣類ケアができそうだ。
■「コロコロコロフル モバイル ブラック」(1190円)
衣類ケア部門の2つ目は、2012年発売のロングセラーアイテム「コロコロ(R)コロフル モバイル ブラック」。洋服についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリなどを取り除ける携帯用の粘着クリーナーで、長さ約12センチとコンパクトサイズなので持ち運びしやすく外出先でも手軽に洋服のケアができるアイテム。テープが切り取りやすいミシン目入りになっているところもうれしいポイントだ。
■マスク部門
■「マスコード 3Dマスク アクティブ デュオ」(660円)
花粉の時期には欠かせないマスク。ここではまず、“マスクにドレスコードを”をコンセプトにしたマスクブランド「MASCODE」から「マスコード 3Dマスク アクティブ デュオ」を紹介しよう。本商品は花粉やPM2.5、黄砂などをブロックするのはもちろん紫外線カット機能、接触冷感機能も備えており、2シート構造で軽いつけ心地なのが特徴。防御力という「安心」と、着けていることを忘れるような「快適さ」。その両方を1枚で叶えてくれるこのマスクは、外出が億劫になる花粉シーズンの強い味方となってくれるはずだ。
■「マスコード 3Dマスク UVカット グリッター」(660円)
同じく「MASCODE」から、独自開発したグリッター紐を使ったマスク「マスコード 3Dマスク UVカット グリッター」。2024年に発売したグリッターシリーズに、今年は新たにUVカット機能が追加され登場した。きらめくグリッター紐のマスクはアクセサリー感覚で身につけられ、おしゃれを楽しみながら対策できるのがうれしいポイントだと栗原さんは語る。機能性だけでなく、見た目にもこだわりたい人必見のアイテムだ。
今回紹介した6つのアイテムは、いずれも2000円未満という手頃な価格ながら、確かな機能性とトレンド感を兼ね備えた名品ばかりだった。これらロフトで買える「花粉シーズンの救世主」たちを賢く生活に取り入れることで、憂鬱になりがちな花粉シーズンも驚くほど快適でスタイリッシュなものへと変わるだろう。ぜひ店頭に足を運び、自分にぴったりの対策アイテムを見つけて、今年こそストレスフリーな春を過ごしてほしい。
文＝栗原志穏
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■スキンケア部門
■「乾燥さん 水分力バリアミスト」(1540円)
まず最初に紹介するのは、花粉やPM2.5といった乾燥の原因から肌を守ってくれるミスト状化粧水「乾燥さん 水分力バリアミスト」。メイクの上からも使えて、カサつきなどを感じた際にシュッとひと吹きするだけで、肌にうるおいを与えてくれる。ベタつきにくいテクスチャーで、紫外線による乾燥も気になってくるこれからの暑い時期にもピッタリの本商品。ロフトでは、2月から3月までの2カ月間で3200個以上売れたのだという。
■「ナンバーズイン 1番 パントテン酸スキンケア100フィルターパウダー」(1540円)
続いて紹介するのは、「ナンバーズイン 1番 パントテン酸スキンケア100フィルターパウダー」。朝晩問わず使用できるスキンケア成分配合のフェイスパウダーで、スキンケア後にはベタつきを抑え、就寝時の枕の摩擦や髪のはりつきなどを防ぎ、日中はメイクの最後に使用することで花粉やほこりの吸着を防ぎ、サラサラな仕上がりをサポートしてくれる。肌を整える成分が配合されているので、スキンケアしながら花粉対策もできるのが栗原さんの推しポイントだという。
■衣類ケア部門
■「ヒリツ バランスケアソフナー」(880円)
衣類ケア部門でまず紹介するのは、ヘアケアブランド「hiritu」から初めて登場した柔軟剤「ヒリツ バランスケアソフナー」。静電気防止、ほこり・花粉吸着抑制効果に加え、抗菌・防臭効果や衣類ダメージ防止、部屋干しも可能と多くの機能を備えている本商品。香りは、ヘアケアシリーズで採用されている「ペアー&ムスクの香り」と「アプリコット&ジャスミンの香り」の2種類がある。人気のヘアケアブランドから初めて発売された柔軟剤ということで栗原さんも注目している本商品。豊かな香りと、バランスのとれたさまざまな機能が備わっており、楽しみながら衣類ケアができそうだ。
■「コロコロコロフル モバイル ブラック」(1190円)
衣類ケア部門の2つ目は、2012年発売のロングセラーアイテム「コロコロ(R)コロフル モバイル ブラック」。洋服についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリなどを取り除ける携帯用の粘着クリーナーで、長さ約12センチとコンパクトサイズなので持ち運びしやすく外出先でも手軽に洋服のケアができるアイテム。テープが切り取りやすいミシン目入りになっているところもうれしいポイントだ。
■マスク部門
■「マスコード 3Dマスク アクティブ デュオ」(660円)
花粉の時期には欠かせないマスク。ここではまず、“マスクにドレスコードを”をコンセプトにしたマスクブランド「MASCODE」から「マスコード 3Dマスク アクティブ デュオ」を紹介しよう。本商品は花粉やPM2.5、黄砂などをブロックするのはもちろん紫外線カット機能、接触冷感機能も備えており、2シート構造で軽いつけ心地なのが特徴。防御力という「安心」と、着けていることを忘れるような「快適さ」。その両方を1枚で叶えてくれるこのマスクは、外出が億劫になる花粉シーズンの強い味方となってくれるはずだ。
■「マスコード 3Dマスク UVカット グリッター」(660円)
同じく「MASCODE」から、独自開発したグリッター紐を使ったマスク「マスコード 3Dマスク UVカット グリッター」。2024年に発売したグリッターシリーズに、今年は新たにUVカット機能が追加され登場した。きらめくグリッター紐のマスクはアクセサリー感覚で身につけられ、おしゃれを楽しみながら対策できるのがうれしいポイントだと栗原さんは語る。機能性だけでなく、見た目にもこだわりたい人必見のアイテムだ。
今回紹介した6つのアイテムは、いずれも2000円未満という手頃な価格ながら、確かな機能性とトレンド感を兼ね備えた名品ばかりだった。これらロフトで買える「花粉シーズンの救世主」たちを賢く生活に取り入れることで、憂鬱になりがちな花粉シーズンも驚くほど快適でスタイリッシュなものへと変わるだろう。ぜひ店頭に足を運び、自分にぴったりの対策アイテムを見つけて、今年こそストレスフリーな春を過ごしてほしい。
文＝栗原志穏
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