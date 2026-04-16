1日1万歩以上歩くと“病気になりやすくなる”可能性が!? 令和の新常識をクイズで学ぶ

本日4月16日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』では、「こんなに変わった！昭和の常識 令和の新常識 テストで学ぶ『これが今でしょ！』」と題して2時間スペシャルが放送される。

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かつてはあたり前だったことが、時代と共に大きく変化している。なかには研究が進んだことで、昭和の常識とされてきたことが逆効果だと判明したものも…!?

そこで今回、新生活が始まる今こそ見直しておきたい「防災」「運動」「歯みがき」「お風呂」「防犯」の分野で、昭和の常識が令和の新常識ではどう変わったのか、林修がテストに挑みながら徹底的に学んでいく。

ゲスト学友には、テレビ朝日木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』から主演の鈴木京香と黒島結菜を迎え、伊沢拓司、伊集院光と共にテストの行方を見守る。

◆令和の新・防災事情とは!?

「防災」の分野では、火災の防災事情に迫る。

昭和の時代、火災発生時にはみんなで協力してバケツリレーをするなど「消火を優先」することが常識だったが、令和の今は消火ではなく、“ある行動”を優先することが常識に。そこには時代と共に変化した住宅事情が関係しているのだとか。

その鍵となるのが、引火性のガスが充満するなどが原因で爆発的に部屋全体が炎に包まれる「フラッシュオーバー現象」。この現象から身を守るためにも、まず取るべき行動とは一体何なのか？

また煙が発生しているなかで避難する際、かつては「腰をかがめて逃げる」が正解とされてきたが、そんな煙の対処法にも変化が。林は「普通に歩いて逃げる」と解答するが、果たして正解は？

続いて気になるのが「地震対策」。

気象庁のデータによると、今年に入ってからすでに600回以上も観測されている地震。南海トラフ巨大地震の発生確率も年々高まるなか、知っておきたい地震対策の最新事情も学ぶ。

地震発生時に困るのが断水。これまでは「地震で断水したら、トイレは汲み置きの水で流す」というのが常識だったが、現在はそんな断水時のトイレの対処法に変化が。令和の今、推奨されているその方法とは？

また、地震発生時の停電に備えて懐中電灯を用意しておくのも重要だが、一体どこに置くのが正解なのか？

◆昭和のやり方は逆効果!?

健康を維持するために運動の必要性を感じている人も多い今、「運動」の最新事情も徹底解説していく。

1964年には全国で「歩け歩け運動大会」が広がるなど、昭和時代には運動のなかでもウォーキングが大ブームとなり、「1日1万歩」歩くのが良いとされてきた。

しかし最新研究では、1万歩以上歩くと、人によっては免疫機能が低下して病気になりやすくなる可能性があると判明。では令和の今、健康に良いとされている歩数は1日に何歩なのか？ 専門家によると、令和の1日の推奨歩数を実践すると、ほとんどの病気の予防に効果が期待できるそう。

健康のため、ウォーキングと共に取り入れたいのが筋力トレーニング。最新研究では、筋トレを習慣にするだけで体力年齢を5歳若返らせるという報告も。

昭和の筋トレを代表する「うさぎ跳び」だが、膝への負荷がかかり、デメリットの大きさから現在ではNGに。では、足腰を効果的に鍛えるためにはどんな方法がいいのか？ 実際に高齢者たちも実践しているという令和版の筋トレ方法を解説する。

ほかにも、健康のために欠かせない「歯みがき」や「お風呂」の常識もアップデート。

昭和ではあたり前だった「歯みがき後によくすすぐ」「お風呂で体をゴシゴシ洗う」は逆効果!? 一体どういうことなのか？

◆犯罪を防ぐためにアップデート！

「防犯」分野では、「玄関先トラブル」に迫る。

昭和時代には「買うまで帰らない押し売り商法」が頻発していたが、令和の今、そんな玄関先トラブルが大きく変わり、ある悪質商法が増えているという。

その性質ゆえに犯罪と気づかないケースも多く、巻き込まれる前に防ぐことが重要に。その悪質商法とはどのようなものなのか？

また、昭和と令和で大きく変わった空き巣対策や、AIの台頭で進化する防犯カメラ事情なども詳しく解説していく。

今回、テストに挑みながら令和の新常識を学んだ林は、「防災や防犯など、こんなふうに変わってるということを学びましたので、アップデートして対応していこうと思います。その一方で、昔からいろんな災害はあるし、残念なことに犯罪をする人もいてそこは変わらないので、こちらが対応していくしかないなと思いましたね」と語る。

果たして林は何問正解できたのか？