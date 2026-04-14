不倫＆借金1億で人気芸人が活動休止…!?「テレビは絶対無理」な“不祥事”の中身

4月13日（月）の『くりぃむナンタラ』では、人気コンビ・マユリカが過酷なドッキリの応酬を繰り広げた。

【映像】不倫＆借金1億で人気芸人が活動休止…!?「テレビは絶対無理」な不祥事の中身

この日は、Wドッキリ企画「仕掛け人マウントバトル」を実施。お互いが「自分だけが仕掛け人」と思い込み、相手にドッキリを仕掛け合うという新企画だ。

1組目のチャレンジャーとして登場したのはマユリカ。楽屋で2人きりになると、まず阪本が口火を切った。沈痛な面持ちで「大変なことになった」と切り出し、不倫＆タクシー運転手への暴行という2つの“ウソ不祥事”を告白する。

不倫の相手はバーで出会った女性。さらに、タクシー運転手への暴行については、泥酔して記憶をなくした末に「おじいさんの髪の毛をバッて掴んでしまった」と、生々しい詳細を明かした。

「たぶん活動休止になると思う」と申し訳なさそうに阪本が伝えると、相方の中谷はあまりの衝撃に「おしまいやん…」と絶望。自身の仕掛け人ミッションを忘れるほど本気でショックを受けてしまう。

そんな2人のやり取りを別室でモニタリングしていた有田哲平は、中谷のリアクションにニヤニヤが止まらない様子だ。「これ言われて『俺も（不祥事がある）』とは言えない」と、ドッキリを仕掛けるタイミングを完全に失った中谷の心中を察し、愉快そうに笑った。

阪本が「俺、活動できへんようになるから。もうテレビは絶対無理やし」とトドメを刺すと、中谷は「いやいや無理や。俺一人じゃ絶対無理」と、コンビの終わりを悟り、追い詰められる。

しかし、中谷もドッキリのミッションを背負った仕掛け人の一人。約10分間に及ぶ阪本のドッキリ攻撃を耐え抜いた後、ようやく重い口を開き、「嘘みたいな話やねんけど、俺結構借金あって…」と反撃を開始した。

予想外の告白に、今度は阪本が「えっ!?」と驚愕し、一瞬にして楽屋がとんでもない空気に包まれる。これには上田晋也も「ガチの焦り顔」と大ウケだ。

借金額を聞かれた中谷が「1億近く」とまさかの返答を繰り出すと、予想外の巨額に阪本は「はぁ!?」と絶句。「マジで最悪」と顔を曇らせる本気のリアクションを見せた。

借金の理由を「パチスロ」とし、さらに「黒潮」といういかにも怪しげな名前の業者からグレーな融資を受けていると明かす中谷。阪本はその法外な金利や貸与方法を聞かされ、呆れ果てた末に「破滅のコンビやん」と絶望していた。