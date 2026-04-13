メ～テレ（名古屋テレビ）

「国民生活にとって重用な野菜」に、ブロッコリーが認定されました。何が、どう変わるのでしょうか？

名古屋市千種区のスーパー「サンエース春岡店」。

「旬の野菜などが並ぶ中、いま話題のブロッコリーがありました」（上坂嵩アナウンサー）

青々としたブロッコリー。栄養価が高く、食卓からお弁当までその存在感をおしみなく発揮してくれます。

そのブロッコリーが4月に「指定野菜」に追加されました。

指定野菜とは「特に消費量が多く、国民生活にとって重要な野菜」を国が指定したもので、これまでキャベツやダイコン、タマネギなど14品目が指定されていました。

ブロッコリーの消費量が大幅に上がったことで、1974年のジャガイモ以来52年ぶりにブロッコリーが追加されました。

消費者のメリットは？

Q.お客さんの反応や変化は感じる？

「ブロッコリーに興味を持つお客さんが増えたとは実感しています。ブロッコリーが高い・安いという声が多くなった。売り切れの時には、残念がるお客さんが増えています」（サンエース 宮下祐基さん）

買い物客にも聞いてみると――。

「みんなが体にいいというので、初めて買うことにした。食べ方もわからないけど」「ここ何年もブロッコリーはよく話がでている。買う人も多分多い」

指定野菜になったことで、消費者にとってどんなメリットがあるのでしょうか？

「指定野菜は、生産者の費用負担が軽減できるように、政府が補助金を出す仕組み。生産者が増えることで、ブロッコリー1株分が400円～500円といった値段になることはなくなってくると思います。乱高下の幅が以前より狭まると推測されます」（宮下さん）

農家からも期待の声

愛知県田原市のブロッコリーは、全国でもトップクラスの生産量を誇ります。

「水不足もありましたが、良いブロッコリーに育ってきています」（ブロッコリー農家 大場厚徳さん）

田原市のブロッコリーは、10月下旬から6月上旬にかけてが旬です。

この時期は「春ブロッコリー」がすくすくと育っています。

ブロッコリー農家の大場さんは、今回の“指定野菜”入りに期待を寄せています。

「ブロッコリーがたくさんできた時は価格が暴落するので、その時に国からの手厚い補助を受けられるということでうれしく思っています」（大場さん）

「指定野菜」に認定されると、豊作などで価格が大きく下がった場合に、国から補助金が支払われるなど、農家を支える制度が整えられています。

安心して栽培できる環境に

資材高騰など不安も多い中、国からの補助で生産者が安心して栽培できる環境が整い、消費者に気軽に食べてもらえることを期待します。

「今後、収入が安定していけば、後継者も増えていくと思います。うちらも仕事がしやすいと思いますので、期待しすぎてもいけないけれど、努力して安定して収穫できたら」（大場さん）

最後に大場さんイチオシの食べ方を聞いてみると――。

「焼きブロッコリー。フライパンでオリーブオイルをかけて、ちょっと塩を振って食べる感じ。ブロッコリーの甘味がよく感じられて、僕は好きです」（大場さん）