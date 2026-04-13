蒼井そら、初対面で抱かれた“芸能人”暴露→「子供もどう思うのだろうか？」「御家族が心配になります」の声に反応
元セクシー女優でタレントの蒼井そらが12日、自身のXを更新。11日から放送されていたABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森』での発言に対して寄せられたコメントに反応した。
【写真】カ、カオス…蒼井そら“関係を”カミングアウトされた芸能人
蒼井は、「私をビッチに変えた男の実名を暴露」とのトークテーマにスタジオがざわつく中、蒼井が恥ずかしそうに手を挙げ、「20代のころ、遊びは避けていたんですけど、この方を境にちょっとビッチに…」と告白した。番組では実名で明かされることになり、蒼井の口から出た名前は「山本裕典」。これにはスタジオメンバーも大爆笑で、同番組の企画で三宅島を爆走する山本の様子が映し出された。このカオスな状況にさらば青春の光の東ブクロは「最悪や！」と声を荒げ、ニューヨークの2人からも「地上波じゃ無理！」という言葉が飛び交った。さらに番組内で山本と中継をつなぎ、蒼井が「覚えてます？」と聞くと、「覚えています」と答えるなど、2人で過去を振り返り、大盛り上がりとなった。
この放送を見た視聴者からは、番組での発言を報じたメディアの記事へのコメントとして、「もう少し家族にも気を遣った方が良いと思うのですが」「御家族が心配になります」「子供もどう思うのだろうか？」と、2018年に結婚、19年に双子を出産した蒼井の家族を心配する声が。
すると蒼井は12日、自身のXにハッシュタグで「#暴露」「#ネットニュース」「#AbemaTV」と添え、「もう15年も前の話だから。若気の至りってやつ」と番組での告白を回想。フォロワーの「山本裕典の、あのキャラだから言っただけで、マジで言ってはダメな人はわかってるはず。山本裕典以外の人間が、とやかく言うことではない」というポストに「そう思ってます」、「その過去を受け入れて支えている旦那さん、本当に心が広くて器の大きい人だと思う」というポストに「凄いよね。ほんと」、「言えない人いるよね」というポストに「ネタとして笑えなかったら言わない」と返答した。
その後も「メンタルの強さ戻ってきたなぁ〜(笑)」「ネタとして成仏できたので良き。#黒歴史」と連投し、「あ〜喧嘩してぇ〜って言ってる中2みたい」というコメントには「あたい厨二病かも。#44才」と返信。さらに「元々鋼のメンタルではなかったの？」というコメントに「産後に子育てしかしてなくて、【蒼井そら】の鎧脱ぎ捨てちゃってたから、例えば他人の記事見て、何でもかんでも傷付いてた。この1年間、メントレ頑張った」と返した。
【写真】カ、カオス…蒼井そら“関係を”カミングアウトされた芸能人
蒼井は、「私をビッチに変えた男の実名を暴露」とのトークテーマにスタジオがざわつく中、蒼井が恥ずかしそうに手を挙げ、「20代のころ、遊びは避けていたんですけど、この方を境にちょっとビッチに…」と告白した。番組では実名で明かされることになり、蒼井の口から出た名前は「山本裕典」。これにはスタジオメンバーも大爆笑で、同番組の企画で三宅島を爆走する山本の様子が映し出された。このカオスな状況にさらば青春の光の東ブクロは「最悪や！」と声を荒げ、ニューヨークの2人からも「地上波じゃ無理！」という言葉が飛び交った。さらに番組内で山本と中継をつなぎ、蒼井が「覚えてます？」と聞くと、「覚えています」と答えるなど、2人で過去を振り返り、大盛り上がりとなった。
すると蒼井は12日、自身のXにハッシュタグで「#暴露」「#ネットニュース」「#AbemaTV」と添え、「もう15年も前の話だから。若気の至りってやつ」と番組での告白を回想。フォロワーの「山本裕典の、あのキャラだから言っただけで、マジで言ってはダメな人はわかってるはず。山本裕典以外の人間が、とやかく言うことではない」というポストに「そう思ってます」、「その過去を受け入れて支えている旦那さん、本当に心が広くて器の大きい人だと思う」というポストに「凄いよね。ほんと」、「言えない人いるよね」というポストに「ネタとして笑えなかったら言わない」と返答した。
その後も「メンタルの強さ戻ってきたなぁ〜(笑)」「ネタとして成仏できたので良き。#黒歴史」と連投し、「あ〜喧嘩してぇ〜って言ってる中2みたい」というコメントには「あたい厨二病かも。#44才」と返信。さらに「元々鋼のメンタルではなかったの？」というコメントに「産後に子育てしかしてなくて、【蒼井そら】の鎧脱ぎ捨てちゃってたから、例えば他人の記事見て、何でもかんでも傷付いてた。この1年間、メントレ頑張った」と返した。