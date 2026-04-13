プロ野球パ・リーグは12日、3試合が行われました。

首位ソフトバンクは日本ハムと対戦。3回に4点を失い3-5とされたソフトバンクは5回、周東佑京選手のタイムリーなどで3点を加え、勝ち越しに成功。7回には周東選手の2ラン、8回にも3点を加え突き放し11-7で勝利しました。日本ハムは今季のソフトバンク戦で5連敗となり3位に後退となりました。

前日に勝率を5割に戻した楽天は5回に小郷裕哉選手のタイムリーで先制すると、1点リードの8回に辰己涼介選手が2ランを放つなど3点を加えました。投手陣は4投手のリレーでオリックス打線を3安打に抑え完封。貯金1の2位となりました。

前日5位に浮上した西武は9回ウラ、源田壮亮選手が同点タイムリーを放ち、延長戦に持ち込みます。10回、1アウトランナーなしの場面で林安可選手が来日初ホームランとなるサヨナラ弾。ロッテにカード勝ち越しとなりました。

＜12日のパ・リーグ結果＞

◆ソフトバンク 11-7 日本ハム

勝利【ソフトバンク】上茶谷大河 (1勝)

敗戦【日本ハム】有原航平 (1勝2敗)

本塁打【ソフトバンク】周東佑京1号【日本ハム】野村佑希4号

◆楽天 4-0 オリックス

勝利【楽天】瀧中瞭太(1勝1敗)

敗戦【オリックス】ジェリー(1敗)

本塁打【楽天】辰己涼介1号

◆西武 2×-1 ロッテ勝利【西武】羽田慎之介(1勝)敗戦【ロッテ】ロング(1敗)本塁打【西武】林安可1号