4月10日、元「AKB48」で女優の川栄李奈が、夫で俳優の廣瀬智紀と離婚を発表した。双方、Instagramのストーリーズで発表したが、“温度差” も垣間見えたようだ。

川栄と廣瀬は2019年5月に結婚を発表し、同時に妊娠していることも明かした。同年11月に第1子、2023年に第2子を出産するなど、結婚生活は順調に見えたが、ピリオドを打つことになった。

「廣瀬さんは舞台を中心に活動しており、川栄さんとは2018年10月の舞台『カレフォン』で初共演し、約半年後に結婚、妊娠発表となりました。

今回のInstagramのストーリーズで、廣瀬さんは《これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません》と、妻への感謝をつづりました。

一方、川栄さんは《今後も俳優として、母としてさらに精進してまいります》と今後の決意を絵文字を添えて投稿しましたが、廣瀬さんに対する言及はいっさいなく、あっさりした “塩コメント” となったのです」（スポーツ紙記者）

結婚から7年で別々の道を歩むことになった夫婦だが、Xでは

《廣瀬が二股してて、その元カノに川栄がマウント取ってたイメージしかないけど、結局別れるのか》

《最初からものすごい火力で煽りまくってたので川栄を可哀想とは思わん》

《川栄が妊娠してたかなんかで何故か元カノに「私は今2倍の力があるんだかねー」って妊婦マウント取ってて炎上した記憶》

など、川栄に冷ややかな声があがっている。こうした反応が見られるのは、2人が結婚を発表した直後、廣瀬に取りざたされた “スキャンダル” が起因しているようだ。

「2019年の『文春オンライン』で、廣瀬さんは、川栄さんと交際当時、3年にわたって交際し、同棲までしていた恋人がいたという “二股疑惑” が報じられました。

この報道後、川栄さんはTwitter（現・X）で《本当のことは本人にしかわかりませんからね。事実でも事実じゃなくても人に恨まれる事をしたんでしょうね》と、廣瀬さんの名前は出していないものの、意味深な内容を投稿。

続けて、《でもね、私はどんなに嫌な思いをしてもどんなにムカついても世間に公表するのは絶対に違うと思う。それでスッキリしなくない？幸せになる人っていなくない？私はね今パワー2倍なの！ 大丈夫よ》と、フォロワーに向けて “余裕” をアピールしました（投稿はいずれも削除）。

しかし、この投稿が廣瀬さんの元カノに対する “マウント” と受け取られ、SNSで物議を醸したのです」（芸能記者）

結婚後、川栄は2021年のNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』でヒロイン、直近でも2025年4月期の『ダメマネ！-ダメなタレント、マネジメントします-』（日本テレビ系）や同年10月期の『フェイクマミー』（TBS系）など、話題のドラマで主演を務め、女優業は好調だ。

「2人の子どもを育てながら、女優として活躍する姿から、川栄さんに “しごできママ” のイメージが浸透し、結婚直後の騒動を乗り越えて夫婦円満な印象を受ける人も多かったようです。

しかし、今回離婚を発表したことで、かつての騒動が想起され、川栄さんの少々暴走気味な言動が再燃してしまったようです。双方、離婚理由は公表していませんが、仕事が好調だっただけに、川栄さんのイメージに陰りが生じかねません」（同）

離婚発表翌日の11日、川栄は自身のInstagramでマネージャーと出かけた写真を投稿。カメラに向けて掲げる左手の薬指に指輪はなかった。パートナーと別れ、川栄はどんな道に進んでいくのか。