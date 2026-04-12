開放的な姿を惜しげもなく披露。SKE48・野村実代、グラビアに初挑戦した1st写真集『美しい方程式』発売

KADOKAWAは6月15日、SKE48の“みよまる”こと野村実代さんの写真集『美しい方程式』を発売します。

■大人っぽい雰囲気全開のみよまるはもちろん、キュートな彼女にも出会えるファン待望の一冊

同書は、SKE48の8期生としての選抜メンバーでデビュー10周年を迎える野村実代さんの1st写真集。グラビアにも初挑戦した一冊となっています。

衣装からヘアメイクまで細部にもこだわり、自身が納得のいくスタイリングで撮影し、写真のセレクトから配置や構成にも積極的に意見を出すなど制作にも深く携わっているとのこと。

撮影地はタイ・プーケット。カートに乗って移動する広大な敷地内に建つインフィニティプール付きのヴィラや、パトンビーチに近いリゾートホテルにてロケを敢行しています。

先行カットには、彼女のペンライトカラーである赤のランジェリーのバックショットや、赤いスカート姿が登場。

さらに、バラを手に持った黒のランジェリーや谷間がちらりと覗く水色の水着、白いワンピースを着てパトンビーチで戯れる様子のカットも公開します。

また、自身がデザインし特注した、ピンクのアイドル衣装を着用した姿も披露しています。

カバーは、ブラックのランジェリーにファーのコートを持った姿による「通常版」のほか、「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」の限定版を含めた全3種類を用意しています。

■書誌概要

書誌情報：SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式

著者：野村実代

撮影：下田直樹

定価：3,300円

発売日：2026年6月15日

発行：KADOKAWA

（フォルサ）