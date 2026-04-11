駆け寄ってくる千幸ちゃん（⇒次へ）


【画像を見る】犬と飼い主の激しい攻防戦に勝ったのは…？

雪が積もった庭で、ワンちゃんと飼い主さんが繰り広げた小さな攻防戦が、Instagramで2.2万いいねを記録しました。

投稿には「全力ホリホリかわいい！」「何度も見ています」とワンちゃんのホリホリ攻撃（雪を掘るしぐさ）を絶賛するコメントが集まっています。

雪だるまを作りたい飼い主さんと、掘りたいワンちゃん。

激しい攻防戦の結末をチェックしてみてください。

話題になったのは、“黒豆柴の女の子 千幸(ちゆき)” さん（@kuromamesiba_chiyuki）の投稿です。

庭一面に雪が積もった冬の日。

飼い主さんはせっせと雪を丸めて、雪だるま作りの真っ最中です。

そこへ駆け寄ってきたのは黒豆柴の千幸ちゃん。

置いてあった雪玉に前足を乗せると、高速マシンのようにホリホリと雪玉を削っていきます。

ホリホリと雪玉を削っている（⇒次へ）


みるみるうちに雪玉は削られ、千幸ちゃんの体ほどあった大きさも、あっという間に半分に。

これには飼い主さんも泣き笑い。

削られた雪玉に雪を足して形を整えても、千幸ちゃんはすぐさまホリホリを再開。

雪を足してもすぐホリホリされる▶新しい雪玉を用意しても…（⇒次へ）


新しい雪玉を用意しても、やっぱり飛びついてホリホリホリ…。

飛びついてきてホリホリ▶夢中になって…（⇒次へ）


「作らせないぞぉ〜！」▶ふと手を止め…（⇒次へ）


途中でふと手を止め、カメラに「見てた？」とでも言いたげに視線を送る千幸ちゃん。

カメラ目線の千幸ちゃん▶胴体と頭を重ねた瞬間…（⇒次へ）


ようやく胴体が完成し、頭をそっと重ねた瞬間「重ねさせないぞ！」と言わんばかりに、頭をポトンと落とし、また高速ホリホリ。

「重ねさせないぞ！」▶頭をポトンと落とし…（⇒次へ）


またもや高速ホリホリ▶胴体も…（⇒次へ）


崩れた頭の横で、胴体部分までホリホリしながら、再びカメラへチラッと視線を送ります。

「どりゃぁ〜！」高速ホリホリ▶再び…（⇒次へ）


カメラ目線▶攻防戦の末、ついに…！（⇒次へ）


そんな攻防戦を繰り返し、ついに雪だるまが完成。

千幸ちゃんもようやく満足したのか、雪だるまの頭をペロッとひとなめ。

最後は並んで座り、静かに記念撮影に応じるのでした。

雪だるまが完成！▶いつもは甘えん坊でおちゃめさん（⇒次へ）


千幸ちゃんの見事な“ホリホリ攻撃”に、「掘る力がすごい！」「職人！」「これは怒れない！」と驚きと称賛のコメントが寄せられました。

■可愛い攻防戦の結末と反響について、投稿主さんにインタビュー

2.2万いいねを記録した今回の投稿について、投稿主さんに反響を伺いました。

以前にも“さつまいも掘り”の動画がバズったことがあるという投稿主さん。

「ホリホリ動画のファンがいるのかなと思いました」と、今回の反響にもどこか納得した様子です。

いいねが伸びていく様子を見て、「これはバズりそうだなって期待していました」と手応えも感じていたとのこと。

印象的だったのは初コメントを寄せてくれた読者さんの一言。

「めっちゃかわいいw　これはバズる」と書き込まれており、その予告通りに投稿は大きく伸びていったそうです。

さらに「かまくらを作って、掘ってもらわんといけんですね」というコメントもついたそうで、「次に大雪が降ったらかまくら作りに挑戦しようと思いました」と教えてくれました。

動画の最後に雪だるまが完成していた理由については、「（千幸ちゃんが）ホリホリに飽きてきた隙を狙って、飼い主が仕上げました！」とのこと。

どうやら今回の攻防戦、最後に勝ったのは飼い主さんだったようです。

■甘えん坊でおちゃめさん。千幸ちゃんの日常エピソード

最近の千幸ちゃんの様子について伺うと、微笑ましいエピソードを教えてくれました。「飼い主が枕を使っていると千幸ちゃんがやってきて、枕の9割を使ってしまいます。飼い主の頭は、枕にほとんど乗ってません」と、甘えん坊ぶりを披露。

そんな千幸ちゃんのおちゃめ加減が伝わる場面は、ほかにもたくさんあります。

例えば、飼い主さんが外出から帰宅したときのこと。

静かに部屋の引き戸を開けると、少し離れたところに座り、じっとドアの方を見つめている千幸ちゃん。

そーっと開ける▶チラッと見えてる…（⇒次へ）


ドアの前で待機してた▶閉めて、再び開けると…（⇒次へ）


そっと戸を閉めて再び開けると、さっきより近い位置で見つめています。

さっきより近くで待ってた▶もう一度閉めて開けると…（⇒次へ）


さらにもう一度閉めて、ゆっくり開けると…。

今度はすぐ目の前まで詰め寄り「いいかげんに開けてよ！」と言いたげに、隙間から鼻先を出して訴えるのでした。

目の前まで詰め寄ってきた▶（次画像からマイペースな柴犬のほっこりな日常を描いた『柴犬ぽんちゃん、今日もわが道を行く』が読めます）（⇒次へ）


可愛すぎるお出迎えに「こんなお出迎え羨ましい！」といった声も寄せられていました。

■“ホリホリ”だけじゃない！千幸ちゃんの魅力あふれる成長記録

黒豆柴の女の子 千幸(ちゆき)さん（@kuromamesiba_chiyuki）のInstagramでは、千幸ちゃんの成長記録を見ることができます。

今回の雪を“ホリホリ”する動画以外にも、日常の様子やドッグランではしゃぐ姿など、千幸ちゃんの魅力が詰まった投稿ばかりです。

愛らしい千幸ちゃんの毎日を、ぜひのぞいてみてください。

文＝川端恵