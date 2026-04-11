愛犬との雪だるま大戦争勃発⁉ 雪の塊を破壊したい黒豆柴の“全力ホリホリ”が話題
【画像を見る】犬と飼い主の激しい攻防戦に勝ったのは…？
雪が積もった庭で、ワンちゃんと飼い主さんが繰り広げた小さな攻防戦が、Instagramで2.2万いいねを記録しました。
投稿には「全力ホリホリかわいい！」「何度も見ています」とワンちゃんのホリホリ攻撃（雪を掘るしぐさ）を絶賛するコメントが集まっています。
雪だるまを作りたい飼い主さんと、掘りたいワンちゃん。
激しい攻防戦の結末をチェックしてみてください。
庭一面に雪が積もった冬の日。
飼い主さんはせっせと雪を丸めて、雪だるま作りの真っ最中です。
そこへ駆け寄ってきたのは黒豆柴の千幸ちゃん。
置いてあった雪玉に前足を乗せると、高速マシンのようにホリホリと雪玉を削っていきます。
みるみるうちに雪玉は削られ、千幸ちゃんの体ほどあった大きさも、あっという間に半分に。
これには飼い主さんも泣き笑い。
削られた雪玉に雪を足して形を整えても、千幸ちゃんはすぐさまホリホリを再開。
新しい雪玉を用意しても、やっぱり飛びついてホリホリホリ…。
途中でふと手を止め、カメラに「見てた？」とでも言いたげに視線を送る千幸ちゃん。
ようやく胴体が完成し、頭をそっと重ねた瞬間「重ねさせないぞ！」と言わんばかりに、頭をポトンと落とし、また高速ホリホリ。
崩れた頭の横で、胴体部分までホリホリしながら、再びカメラへチラッと視線を送ります。
そんな攻防戦を繰り返し、ついに雪だるまが完成。
千幸ちゃんもようやく満足したのか、雪だるまの頭をペロッとひとなめ。
最後は並んで座り、静かに記念撮影に応じるのでした。
千幸ちゃんの見事な“ホリホリ攻撃”に、「掘る力がすごい！」「職人！」「これは怒れない！」と驚きと称賛のコメントが寄せられました。
■可愛い攻防戦の結末と反響について、投稿主さんにインタビュー
2.2万いいねを記録した今回の投稿について、投稿主さんに反響を伺いました。
以前にも“さつまいも掘り”の動画がバズったことがあるという投稿主さん。
「ホリホリ動画のファンがいるのかなと思いました」と、今回の反響にもどこか納得した様子です。
いいねが伸びていく様子を見て、「これはバズりそうだなって期待していました」と手応えも感じていたとのこと。
印象的だったのは初コメントを寄せてくれた読者さんの一言。
「めっちゃかわいいw これはバズる」と書き込まれており、その予告通りに投稿は大きく伸びていったそうです。
さらに「かまくらを作って、掘ってもらわんといけんですね」というコメントもついたそうで、「次に大雪が降ったらかまくら作りに挑戦しようと思いました」と教えてくれました。
動画の最後に雪だるまが完成していた理由については、「（千幸ちゃんが）ホリホリに飽きてきた隙を狙って、飼い主が仕上げました！」とのこと。
どうやら今回の攻防戦、最後に勝ったのは飼い主さんだったようです。
■甘えん坊でおちゃめさん。千幸ちゃんの日常エピソード
最近の千幸ちゃんの様子について伺うと、微笑ましいエピソードを教えてくれました。「飼い主が枕を使っていると千幸ちゃんがやってきて、枕の9割を使ってしまいます。飼い主の頭は、枕にほとんど乗ってません」と、甘えん坊ぶりを披露。
そんな千幸ちゃんのおちゃめ加減が伝わる場面は、ほかにもたくさんあります。
例えば、飼い主さんが外出から帰宅したときのこと。
静かに部屋の引き戸を開けると、少し離れたところに座り、じっとドアの方を見つめている千幸ちゃん。
そっと戸を閉めて再び開けると、さっきより近い位置で見つめています。
さらにもう一度閉めて、ゆっくり開けると…。
今度はすぐ目の前まで詰め寄り「いいかげんに開けてよ！」と言いたげに、隙間から鼻先を出して訴えるのでした。
可愛すぎるお出迎えに「こんなお出迎え羨ましい！」といった声も寄せられていました。
■“ホリホリ”だけじゃない！千幸ちゃんの魅力あふれる成長記録
黒豆柴の女の子 千幸(ちゆき)さん（@kuromamesiba_chiyuki）のInstagramでは、千幸ちゃんの成長記録を見ることができます。
今回の雪を“ホリホリ”する動画以外にも、日常の様子やドッグランではしゃぐ姿など、千幸ちゃんの魅力が詰まった投稿ばかりです。
愛らしい千幸ちゃんの毎日を、ぜひのぞいてみてください。
文＝川端恵