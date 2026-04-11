【ちくわ×チーズ】お弁当にも副菜にも使い勝手抜群！コスパ最強＆すぐ作れる絶品レシピ8選
スーパーやコンビニで手軽に買える「ちくわ」と「チーズ」。この最強コンビがあれば、お財布にやさしくてボリューム満点なおかずがすぐに作れます。
今回は、定番の磯辺揚げから、和えるだけのスピード副菜まで8選をご紹介。忙しい朝のお弁当作りや、あと1品ほしいときの救世主レシピが満載です！
【風味抜群】プロの味！ サクサクちくわの磯辺揚げ チーズ入り
ちくわレシピの王道・磯辺揚げに、クリーミーなコクをプラスした一品です。青のりの香りとチーズのまろやかさが絶妙で、子どもも大人もついつい手が伸びてしまうおいしさ。クリームチーズは少し凍らせた状態でちくわに詰めると、ベタつかずに形が整い、きれいに揚げられますよ。
■パパッと完成！ ちくわ×チーズのバリエーション7選
切って和えるだけの2ステップ！ お弁当の隙間埋めや、おつまみが急に欲しくなったときにもぴったりなスピード副菜です。ちくわとチーズそのものに旨みがたっぷりあるので、味つけは少量のマヨネーズだけで十分。
ちくわに焼き海苔をくるりと巻いて揚げれば、磯の香りがさらにアップ。見た目もかわいらしく、お弁当がパッと華やぎます。海苔がはがれないよう、衣をしっかりつけて揚げるのがポイント。冷めても味が落ちないので作り置きにも重宝します。
チーズを詰めたちくわを、フライパンで甘辛く炒めます。甘じょっぱいタレがチーズの塩気と溶け合って、白いごはんがどんどん進むおかずに。辛いのが好きな方は、コチュジャンを加えたり、仕上げに七味をパラリと振ったりしてアレンジするのもおすすめです。
和食のイメージが強いちくわを、おしゃれなグラタン風にアレンジ。ウズラの卵やチーズをのせてトースターで焼けば、食べ応えのある一皿になります。ミックスベジタブルやコーンをトッピングすれば彩りも良くなり、子どもも喜ぶごちそうおかずの完成です。
クリームチーズにわさびを混ぜて詰めた、お酒の席にも喜ばれる大人な一品。絞り袋を使って穴の奥までしっかり詰めると、どこを食べてもチーズがたっぷりで贅沢な味わいになります。前日に作っておけるので、おもてなしの準備をラクにしたいときにも助かりますね。
まろやかなクリームチーズに、ちくわとナッツの食感がアクセントになった楽しい和え物です。風味豊かな食材ばかりなので、味つけは控えめでOK。削り節が水分をギュッと吸ってくれるので、時間がたってもベチャッとせず、お弁当のおかずにも最適です。
明太子×チーズという、誰もが好きな「鉄板」の組み合わせ。ちくわにのせてこんがり焼くだけで、最高のおつまみが出来上がります。仕上げに青ねぎを散らせば彩りもバッチリ。忙しい夕飯作りの合間にパパッと作れる、家族にうれしいご褒美メニューです。
■お財布の味方「ちくわ」を賢く使い切ろう！
ちくわとチーズの組み合わせは、和風にも洋風にもアレンジできるのが一番の魅力です。
今回ご紹介したレシピは、どれも身近な材料で短時間で作れるものばかり。お弁当の隙間埋めに悩んだときや、冷蔵庫にちくわが余っているときは、ぜひいろいろな味つけに挑戦して、毎日の献立作りをラクに楽しんでくださいね！
(ともみ)
今回は、定番の磯辺揚げから、和えるだけのスピード副菜まで8選をご紹介。忙しい朝のお弁当作りや、あと1品ほしいときの救世主レシピが満載です！
【風味抜群】プロの味！ サクサクちくわの磯辺揚げ チーズ入り
ちくわレシピの王道・磯辺揚げに、クリーミーなコクをプラスした一品です。青のりの香りとチーズのまろやかさが絶妙で、子どもも大人もついつい手が伸びてしまうおいしさ。クリームチーズは少し凍らせた状態でちくわに詰めると、ベタつかずに形が整い、きれいに揚げられますよ。
プロの味！サクサクちくわの磯辺揚げ チーズ入り by山下 和美さん
【材料】（2人分）
ちくわ 4本
クリームチーズ 適量
<衣>
小麦粉 大さじ 2
片栗粉 大さじ 2
青のり 大さじ 1
塩 少々
水 大さじ 3
揚げ油 適量
【下準備】
1、ちくわは長さを4等分に切る。クリームチーズは、ちくわの穴に入るくらいの大きさに切り、穴に差し込む。
差し込みにくい場合は、クリームチーズを棒状に切って少し冷凍庫で冷やしておくと良いでしょう。
2、＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、ちくわに＜衣＞をからめ、170℃の揚げ油に入れて薄く色が付くまで揚げ、器に盛る。
【材料】（2人分）
ちくわ 4本
クリームチーズ 適量
<衣>
小麦粉 大さじ 2
片栗粉 大さじ 2
青のり 大さじ 1
塩 少々
水 大さじ 3
揚げ油 適量
【下準備】
1、ちくわは長さを4等分に切る。クリームチーズは、ちくわの穴に入るくらいの大きさに切り、穴に差し込む。
差し込みにくい場合は、クリームチーズを棒状に切って少し冷凍庫で冷やしておくと良いでしょう。
2、＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、ちくわに＜衣＞をからめ、170℃の揚げ油に入れて薄く色が付くまで揚げ、器に盛る。
■パパッと完成！ ちくわ×チーズのバリエーション7選
ちくわとチーズのマヨ和え
切って和えるだけの2ステップ！ お弁当の隙間埋めや、おつまみが急に欲しくなったときにもぴったりなスピード副菜です。ちくわとチーズそのものに旨みがたっぷりあるので、味つけは少量のマヨネーズだけで十分。
お弁当に！チーズちくわののり揚げ
ちくわに焼き海苔をくるりと巻いて揚げれば、磯の香りがさらにアップ。見た目もかわいらしく、お弁当がパッと華やぎます。海苔がはがれないよう、衣をしっかりつけて揚げるのがポイント。冷めても味が落ちないので作り置きにも重宝します。
甘辛チーズちくわ
チーズを詰めたちくわを、フライパンで甘辛く炒めます。甘じょっぱいタレがチーズの塩気と溶け合って、白いごはんがどんどん進むおかずに。辛いのが好きな方は、コチュジャンを加えたり、仕上げに七味をパラリと振ったりしてアレンジするのもおすすめです。
ちくわのチーズ焼き
和食のイメージが強いちくわを、おしゃれなグラタン風にアレンジ。ウズラの卵やチーズをのせてトースターで焼けば、食べ応えのある一皿になります。ミックスベジタブルやコーンをトッピングすれば彩りも良くなり、子どもも喜ぶごちそうおかずの完成です。
ちくわのクリームチーズ
クリームチーズにわさびを混ぜて詰めた、お酒の席にも喜ばれる大人な一品。絞り袋を使って穴の奥までしっかり詰めると、どこを食べてもチーズがたっぷりで贅沢な味わいになります。前日に作っておけるので、おもてなしの準備をラクにしたいときにも助かりますね。
ちくわとクリームチーズのおかか和え
まろやかなクリームチーズに、ちくわとナッツの食感がアクセントになった楽しい和え物です。風味豊かな食材ばかりなので、味つけは控えめでOK。削り節が水分をギュッと吸ってくれるので、時間がたってもベチャッとせず、お弁当のおかずにも最適です。
ちくわの明太チーズ
明太子×チーズという、誰もが好きな「鉄板」の組み合わせ。ちくわにのせてこんがり焼くだけで、最高のおつまみが出来上がります。仕上げに青ねぎを散らせば彩りもバッチリ。忙しい夕飯作りの合間にパパッと作れる、家族にうれしいご褒美メニューです。
■お財布の味方「ちくわ」を賢く使い切ろう！
ちくわとチーズの組み合わせは、和風にも洋風にもアレンジできるのが一番の魅力です。
今回ご紹介したレシピは、どれも身近な材料で短時間で作れるものばかり。お弁当の隙間埋めに悩んだときや、冷蔵庫にちくわが余っているときは、ぜひいろいろな味つけに挑戦して、毎日の献立作りをラクに楽しんでくださいね！
(ともみ)