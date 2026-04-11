プロの味！サクサクちくわの磯辺揚げ チーズ入り by山下 和美さん【材料】（2人分）ちくわ 4本クリームチーズ 適量<衣>小麦粉 大さじ 2片栗粉 大さじ 2青のり 大さじ 1塩 少々水 大さじ 3揚げ油 適量【下準備】1、ちくわは長さを4等分に切る。クリームチーズは、ちくわの穴に入るくらいの大きさに切り、穴に差し込む。差し込みにくい場合は、クリームチーズを棒状に切って少し冷凍庫で冷やしておくと良いでしょう。2、＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。【作り方】1、ちくわに＜衣＞をからめ、170℃の揚げ油に入れて薄く色が付くまで揚げ、器に盛る。