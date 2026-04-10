【日本橋】赤城乳業のアイス「ソフ」5000個を無料配布！その場でトッピングもできる

赤城乳業は、2026年4月11日に、アイス「Sof'（ソフ）」5000個を無料配布するサンプリングイベントを、東京・日本橋の「COREDO室町三井タワー」で開催します。

「北海道ミルクバニラ」4000個、「ミルクたっぷりプリン」1000個を配布予定です。

６種のトッピングを楽しんで

配布されるアイスを自由にトッピングして楽しめるコーナーもあり、自分だけのオリジナルソフトクリームが作れます。

トッピングは、上様クッキー、ココアクッキー、カラースプレー、ブルーベリーソース、ストロベリーソース、カラメルソースの6種類をラインアップ。先着順で、なくなる可能性があります。

会場には、今年のテレビCMに出演したキャラクター「上様」の世界観に合わせて、オフィス街に"城下町"をイメージした空間が登場します。当日は「上様」も来場してイベントを盛り上げます。

また、巨大な五重の塔や、テレビCMの世界観に浸れるフォトスポット、「上様」になりきれる顔出しパネルなど、写真撮影を楽しめるコンテンツも用意されています。

会場：日本橋室町三井タワー COREDO室町テラス1階 大屋根広場 東京都中央区日本橋室町3-2-1

開催日時：4月11日 10時〜17時

アイスがなくなり次第、イベントは終了となります。悪天候が予想される場合、開催日の前日までに赤城乳業の公式X、公式Instagram、公式サイトで中止を通知するとのことです。

東京バーゲンマニア編集部