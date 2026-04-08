将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われている。盤上の熱戦とともにファンが熱い視線を注ぐのが、対局の合間に提供される「勝負おやつ」。午前10時のおやつで藤井名人が注文した一品と、その提供スタイルが視聴者の間で大きな話題を呼んだ。

【映像】どうやって食べる？藤井名人のおやつ

この日、午前のおやつとして藤井名人が選んだのは、「Garden Honey」と薩摩芋のきんつば、そしてホットの椿茶という心温まる組み合わせだった。ちなみに挑戦者の糸谷八段はおやつをオーダーせず、アイスの紅茶のみで対局に集中する姿勢を見せている。藤井名人に用意されたお盆には、鮮やかな黄色が美しい薩摩芋のきんつばに加え、桜を模した繊細な和菓子も添えられており、春という季節にふさわしい華やかなセットとなっていた。

この目にも鮮やかなおやつに、ABEMAの中継を見守っていた視聴者からも「きれいな桜の練り切りだ」「全てが素敵」「さすがオサレですな」と感嘆の声が続出。「季節も感じられる」「美味しそう」といった感想のほか、藤井名人が選んだメニューはたびたび大きな注目を集めることから、「さあ売り切れるぞ」と早くもその反響の大きさを予想するコメントも寄せられた。

そして、中でもファンの興味をひときわ惹きつけたのが「Garden Honey」だ。これはホテル敷地内で養蜂し採蜜されたオリジナルの百花蜜なのだが、なんと瓶ごと提供されるというインパクトのあるものだった。黄金色に輝くはちみつの存在感に、コメント欄では「はちみつ一瓶？すごい」「はちみつはどうやって食べるんだろう」と驚きや疑問の声が殺到した。

ファンは思い思いに想像を膨らませ、「かけて食べる？」「はちみつはどこに使うの」「お茶に入れるとか」と独自の食べ方を推理。さらに、長丁場の対局を戦い抜く名人を労わるように「喉によさそう」という声や、「はちみつはお持ち帰り？」といったユニークな反応まで飛び交い、盤外の話題で大いに盛り上がりを見せた。

激しい読み合いが続くタイトル戦において、適切な糖分補給は脳の働きを支える重要なカギとなる。敷地内で採れたこだわりの黄金色のはちみつと、美しい和菓子でしっかりとリフレッシュした藤井名人が、この後どのような鋭い指し手を見せるのか。盤上の激闘はもちろんのこと、対局に彩りを添えるおやつ事情からも目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）