材料2つでパパっと完成！「ツナ缶」の作りおき

ツナ缶×野菜1つで作りおき！

おうちに欠かさず常備していることも多いツナ缶。濃いうまみは色々な野菜と相性がよく、使い勝手が大変良い缶詰です。今回はそんなツナ缶をメインに使った日持ちする野菜おかずをご紹介。作りしておけば、忙しい日も野菜をしっかり摂れますよ。

青菜、ピーマンも

ピーマンや小松菜など、青くささのある野菜もツナのうまみと合わせれば食べやすく変身します。苦手意識のある野菜も、これなら食べられるかも？

春キャベツ

パプリカ

ピーマン

小松菜





マヨネーズで和えてサラダにという印象が強いツナ缶ですが、炒めても煮てもおいしいおかずになるのですね。冷蔵庫にある野菜と組み合わせて、おいしいツナの作りおきを試してみてはいかがでしょうか。（TEXT：菱路子）

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

