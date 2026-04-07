昨今、都心部ではコース仕立て、○代続く老舗店などプレミアム感漂うとんかつ店が目白押し。ですが、元来とんかつはもっと“身近なご馳走”だったハズ。コチラではそんな姿が依然残る「地域に愛される地元の名店」をご紹介。味だけではない、何度も通いたくなる魅力があるのです。

愛と肉汁が溢れる肉厚ジューシーな逸品に心打たれる『とんかつ多酒多彩 地蔵』＠大泉学園

ハレノヒを飾る華やかなとんかつも魅力的だけど、日常にささやかな特別感を添えるいつものとんかつもやっぱり愛おしい。そんな秀逸なとんかつを求めるならば、地元民が推す名店は外せません。

さて、訪れたのは大泉学園。大手チェーンで経験を詰んだ店主が18年前に始めたこちらは、開店後すぐに席が埋まる人気店である。

ここでオーダーすべきは、やはり「リブロースかつ御膳」だ。かつに擦りたての白胡麻と特製ソースを絡めて頬張れば、ジュワッと肉の旨み、甘みが溢れる。厚切りの豚肉にやや低温でじっくりと火を通した身は、驚くほど柔らかい。

リブ ロースかつ（180g）御膳2080円

『とんかつ多酒多彩 地蔵』リブロースかつ（180g）御膳 2080円 ご飯は粒のしっかりした山形県産はえぬき。野沢菜ご飯も選択可能

極め付けは特注のパン粉がザクッとした食感を生み出す衣。聞けば、とんかつに合わせ粗さ、糖度を指定するこだわりようだ。

メニューの考案時に大切にするのは、店主が理想とする味とボリューム。「自分が基準なんですよ」なんて、店主は笑うが、その味にほだされた常連客の数が、その姿勢を肯定する証左なのである。

『とんかつ多酒多彩 地蔵』店主 馬屋原誠さん

店主：馬屋原誠さん「素材にこだわったとんかつや牡蠣フライぜひ食べにきてください！」

『とんかつ多酒多彩 地蔵』

［店名］『とんかつ多酒多彩 地蔵』

［住所］東京都練馬区東大泉1-30-9

［電話］03-3923-7939

［営業時間］11時半〜21時半（LO、ランチは15時まで）

［休日］無休

［交通］西武池袋線大泉学園駅北口から徒歩2分

作り手の想いと上質な素材が生み出す極上のバランス『とんかつ太志』＠池の上

ぶ厚く切り付けられたロースカツをガブっといけば、これぞとんかつの醍醐味といった、ほどけるような赤身の旨さととろける脂が口いっぱいに広がる。しかし、1番に驚いたのは後味の軽さと圧倒的な味のバランス感だ。

特ロースかつ定食（ご飯・味噌汁・香の物）2450円

『とんかつ太志』特ロースかつ定食（ご飯・味噌汁・香の物） 2450円 中温（約150℃）で揚げることで、ロゼ色の断面と香ばしい衣を表現。すりおろしではなく刻みわさびだからこそ、とんかつとの調和が生まれるのだとか

聞けば「気軽に食べにきてほしいから、週一でも食べられる“最後まで軽やかな味わい”を目指しています」と店主の野溝さん。

ラードではなくコーン油を使用し衣の香りを抑えることで、脂の甘みが特長の徳島県産四元豚“吉野川ポーク”のポテンシャルを活かしつつ全体のバランスを整えているのだそう。

さらにぜひ試して欲しいのが、オススメだという刻みわさびと岩塩の組み合わせ。わさびの爽やかな香りと小気味良い食感が豚の香りと脂の甘みを一層引き立たせ、とんかつ本来のおいしさをより感じさせるのだ。

こんなとんかつなら、週一どころか毎日だって大歓迎です。

『とんかつ太志』店主 野溝太志さん

店主：野溝太志さん「日本酒をはじめ、焼酎も数多くあります。夜はカツ呑みもぜひ！」

『とんかつ太志』

［店名］『とんかつ太志』

［住所］東京都世田谷区代沢4-34-12淡島マンション1階

［電話］03-6450-8635

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜21時※昼夜ともに売り切れ次第終了

［休日］火・第3水曜、不定休あり

［交通］京王井の頭線池の上駅南口から徒歩10分

「肉質、パン粉、揚げ油。とんかつは専門職で、中でもその3つにこだわれば目指すとんかつができるんです」（店主・佐藤さん）。

パン粉は「中屋パン粉工場」の一番粗いもの。揚げ油はラード。そして豚肉には脂の甘み、肉の旨みのバランスに優れた青森県の十和田湖高原ポーク桃豚を使用する。

こんがり揚げられたかつをかじれば、パン粉のガリッと心地よい音の後に、スッと歯が通る柔らかな肉から旨みが滲み出る。塩を振れば肉の甘みが増し、ソースをかければご飯が進んで仕方ない。またたく間に皿からかつが消えていく。

上ロースカツ定食1900円

『とんかつや さとう』上ロースカツ定食 1900円 ザクっとしたパン粉の甘み、香ばしさも肉の味わいを引き立てる調味料のひとつ

4年前に開店以来、週末はもちろん平日の行列も大いに納得だ。

ところで、佐藤さんの父親は45年に渡りとんかつ店を営んでいたそうだ。その父が「うまいなと笑顔になった後、少し悔しそうな表情を浮かべたんです。この味が認められた証拠。すごく嬉しかったですね」。自信の味をぜひ。

『とんかつや さとう』店主 佐藤隆太さん

店主：佐藤隆太さん「セットメニューもあるので、いろんな味を楽しんで下さい」

『とんかつや さとう』

［店名］『とんかつや さとう』

［住所］東京都目黒区緑ヶ丘2-15-16

［電話］03-5726-8874

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜20時※売り切れ次第終了

［交通］東急東横線、大井町線自由が丘駅北口から徒歩6分

繊細な火入れで旨みも香りも◎な極上かつを生み出す『とんかつ有馬』＠亀有

近隣の住民に混ざり、タクシーで乗り付けてまで食べにくる人もいるという。都心のいわゆる名店や老舗じゃない。ここはマンガ『こち亀』の舞台、亀有なんです。

「使うのは脂の甘みと肉の旨みのバランスがいい国産銘柄豚。2種の生パン粉を部位や厚みによって使い分け、ラードとコーン油のブレンド油で揚げているだけです」と店主・有馬さんはこともなげに語る。

しかし香ばしい衣、旨みをたたえた肉、上品な余韻、それらが絡み合った時の満足感。修業期間も含め40年近くという経験が生み出す味はとにかく旨い。

特上ヒレカツ定食（松・200g）2200円

『とんかつ有馬』特上ヒレカツ定食（松・200g） 2200円 香り高い特上ヒレには竹130g、上ヒレ150gもある

ただその調理を見ていると、余熱を入れる時間が1枚ずつ微妙に異なり、切る際も揚げ油で軽く熱した包丁を使っている。

「余熱だけでなく、熱い包丁でも微妙に火入れすることで目指すとんかつが完成するんです」。

みんながタクシーで来るのも納得です。

『とんかつ有馬』（右）店主 有馬克晃さん、（左）りえさん

店主：有馬克晃さん、りえさん「亀有に来たらぜひ一度、自慢のかつを楽しんで」

『とんかつ有馬』

［店名］『とんかつ有馬』

［住所］東京都葛飾区亀有5-37-14

［電話］03-3628-5029

［営業時間］11時半〜14時半（13時45分LO）、17時半〜21時半（20時50分LO）

［休日］水

［交通］JR常磐線ほか亀有駅北口から徒歩2分

撮影／大西陽（地蔵）、西崎進也（太志、さとう）、鵜澤昭彦（有馬）、取材／星野真琴（地蔵）、編集部・荒川友吾（太志）、編集部（さとう、有馬）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品とんかつの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】衣の色、大きさもそれぞれ！ 地元民に愛される絶品とんかつ４選（23枚）