田中麗奈、舞台挨拶でのサプライズに涙「生きるために今もお芝居してる」女優業への思い語る【黄金泥棒】
【モデルプレス＝2026/04/04】女優の田中麗奈が4月4日、都内で開催された映画「黄金泥棒」公開記念舞台挨拶に、共演の森崎ウィン、阿諏訪泰義、石川恋、中村祐美子、宮崎美子、萱野孝幸監督とともに出席。サプライズに涙を流す場面があった。
【写真】45歳美人女優、ラグジュアリーな装い
田中は胸元にゴールドの飾りがついたホワイトのドレスで登場し「金を意識して参りました！」とアピールした。俳優になっていなかったら何になっていたか、という質問が飛ぶと「小さい時から女優さんになりたくてそれしか考えてこなかったので、本当に考えられなくて。たぶん生きれてないと思います」と回答。続けて「女優さんをやっていなかったら生きれてない。生きるために今もお芝居してるというか。お芝居をしていないと体調が悪くなっちゃうんです」「自分が演じるものがないと本当に息が出来なくなっちゃうくらい」と女優業への強い思いを口にした。
その後、田中が初めて演じた役は小判だったという話に及び、小さい頃の自分へメッセージを求められると「『これからいろいろあるばってん。ちゃんと女優になったばい！』と言いたいです」とニッコリ。「『女優まだまだやってくばい！』と言いたいと思います」と胸を張った。舞台挨拶の終盤では、田中に花束が贈られる場面も。スタッフ一同からの手紙が読み上げられると、田中は「舞台挨拶をたくさんやらせていただいているんですけど、サプライズとかやって頂いたことはなかった」と涙を流し「恥ずかしいですね〜。すぐ泣いちゃうんだよね、実は」と照れ笑いを浮かべていた。
本作は、平凡で味気ない日常に行き詰まりを感じていた専業主婦の美香子が、立ち寄った百貨店でつい“金のおりん”を盗んでしまう所から物語が動き出す。「普通であることが幸せ」と言い聞かされ育った美香子は、どんなに退屈な日々にも自分に無関心な家族にもやりすごしていた。だが、“金”に魅了され世界は一変、「私にしかできないことをする」という幼き日の夢が蘇り、“100億円の秀吉の金茶碗”を盗む計画を企てることに。自分らしい幸せを求めて、人生の大博打に打って出た主人公の滑稽ながらも愛らしい姿が熱い感動を呼び起こす、クスっと笑える等身大の痛快クライム・コメディが誕生した。（modelpress編集部）
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◆田中麗奈、サプライズに涙
田中は胸元にゴールドの飾りがついたホワイトのドレスで登場し「金を意識して参りました！」とアピールした。俳優になっていなかったら何になっていたか、という質問が飛ぶと「小さい時から女優さんになりたくてそれしか考えてこなかったので、本当に考えられなくて。たぶん生きれてないと思います」と回答。続けて「女優さんをやっていなかったら生きれてない。生きるために今もお芝居してるというか。お芝居をしていないと体調が悪くなっちゃうんです」「自分が演じるものがないと本当に息が出来なくなっちゃうくらい」と女優業への強い思いを口にした。
その後、田中が初めて演じた役は小判だったという話に及び、小さい頃の自分へメッセージを求められると「『これからいろいろあるばってん。ちゃんと女優になったばい！』と言いたいです」とニッコリ。「『女優まだまだやってくばい！』と言いたいと思います」と胸を張った。舞台挨拶の終盤では、田中に花束が贈られる場面も。スタッフ一同からの手紙が読み上げられると、田中は「舞台挨拶をたくさんやらせていただいているんですけど、サプライズとかやって頂いたことはなかった」と涙を流し「恥ずかしいですね〜。すぐ泣いちゃうんだよね、実は」と照れ笑いを浮かべていた。
◆田中麗奈×森崎ウィン「黄金泥棒」
本作は、平凡で味気ない日常に行き詰まりを感じていた専業主婦の美香子が、立ち寄った百貨店でつい“金のおりん”を盗んでしまう所から物語が動き出す。「普通であることが幸せ」と言い聞かされ育った美香子は、どんなに退屈な日々にも自分に無関心な家族にもやりすごしていた。だが、“金”に魅了され世界は一変、「私にしかできないことをする」という幼き日の夢が蘇り、“100億円の秀吉の金茶碗”を盗む計画を企てることに。自分らしい幸せを求めて、人生の大博打に打って出た主人公の滑稽ながらも愛らしい姿が熱い感動を呼び起こす、クスっと笑える等身大の痛快クライム・コメディが誕生した。（modelpress編集部）
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