「牛たんとろろ麦めし ねぎし　リンクス梅田店」外観イメージ

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　首都圏で50店舗以上を展開する牛たん専門店「ねぎし」が、ついに関西に初進出することが決定。待望の関西1号店が4月28日（火）に、大阪・梅田にあるLINKS UMEDA（リンクス梅田）にオープンする。

【写真】うまそ〜！　関西でも楽しめるようになる「ねぎし」の牛たん

■店内は温かみのある木目調で統一

　今回「ねぎし」関西1号店がオープンするのは、大阪・梅田のヨドバシカメラと一体となった複合商業施設・LINKS UMEDA（リンクス梅田）の8階。

　東京で磨き上げられた“ねぎしクオリティ”をそのままに、日常の中で“ほっとする時間”を関西の人たちにも届ける。

　店内は温かみのある木目調で統一。女性客比率が6割を超える実績を持ち、「居心地がいい」「落ち着く」と好評だという。

　52席を有するリンクス梅田店でも、“「ねぎし」らしさ”を大切にした店舗づくりを進めていくそうだ。