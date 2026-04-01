牛たん「ねぎし」ついに関西に初進出！ 大阪・リンクス梅田に関西1号店4．28オープン
首都圏で50店舗以上を展開する牛たん専門店「ねぎし」が、ついに関西に初進出することが決定。待望の関西1号店が4月28日（火）に、大阪・梅田にあるLINKS UMEDA（リンクス梅田）にオープンする。
【写真】うまそ〜！ 関西でも楽しめるようになる「ねぎし」の牛たん
■店内は温かみのある木目調で統一
今回「ねぎし」関西1号店がオープンするのは、大阪・梅田のヨドバシカメラと一体となった複合商業施設・LINKS UMEDA（リンクス梅田）の8階。
東京で磨き上げられた“ねぎしクオリティ”をそのままに、日常の中で“ほっとする時間”を関西の人たちにも届ける。
店内は温かみのある木目調で統一。女性客比率が6割を超える実績を持ち、「居心地がいい」「落ち着く」と好評だという。
52席を有するリンクス梅田店でも、“「ねぎし」らしさ”を大切にした店舗づくりを進めていくそうだ。
【写真】うまそ〜！ 関西でも楽しめるようになる「ねぎし」の牛たん
■店内は温かみのある木目調で統一
今回「ねぎし」関西1号店がオープンするのは、大阪・梅田のヨドバシカメラと一体となった複合商業施設・LINKS UMEDA（リンクス梅田）の8階。
東京で磨き上げられた“ねぎしクオリティ”をそのままに、日常の中で“ほっとする時間”を関西の人たちにも届ける。
店内は温かみのある木目調で統一。女性客比率が6割を超える実績を持ち、「居心地がいい」「落ち着く」と好評だという。
52席を有するリンクス梅田店でも、“「ねぎし」らしさ”を大切にした店舗づくりを進めていくそうだ。