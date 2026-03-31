【くら 寿司 ×劇場版「名 探偵 コナン ハイウェイの堕天使」タイアップキャンペーン】 4月3日～ 開催予定 ※無くなり次第終了

くら寿司は、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」とのタイアップキャンペーンを4月3日より開催する。

毎年恒例となったくら寿司と「名探偵コナン」のコラボはこれで15回目。今回は劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念して実施される。

本キャンペーンでは期間中、全国のくら寿司店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」で当たりが出ると、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の登場キャラクターがデザインされた、ここでしか手に入れることができない特別な景品がプレゼントされる。

また、2,500円以上の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる「プレゼントキャンペーン」も実施。第1弾が4月3日から、第2弾が4月17日から、第3弾が5月1日から開催予定となっており、それぞれ景品が無くなり次第終了となる。

さらに、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。“江戸川コナン”が使用する蝶ネクタイ型変声機のピックが付いた商品や、劇場版に登場する“萩原千速”と“横溝重悟”をイメージした商品などを楽しめる。

キャンペーン開催に先駆け、メディア向けにコラボメニューや景品が先行公開された。また、同期間で開催される「桜鯛とうにと肉フェア」のメニューも合わせて撮影できる機会を得たので、本稿で紹介していきたい。

□くら寿司×劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」タイアップキャンペーンのページ

実施期間：4月3日～5月14日 ※無くなり次第終了

「ビッくらポン!」は、くら寿司店舗内の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると挑戦できるゲーム。コラボキャンペーン期間中、「ビッくらポン!」で当たりが出ると、「名探偵コナン」の登場キャラクターが描かれた、ラバーチャーム、缶バッジ、マグネットシート 2個セットといった景品がもらえる。

各景品はいずれも今回のキャンペーンでしか手に入れることができない特別なものとなっているので、気になっている方はぜひくら寿司へ足を運んで美味しいお寿司に舌鼓を打ちつつ、景品をゲットしていただきたい。

【ラバーチャーム】

ラバーチャームは全8種

デフォルメ姿で描かれたキャラクターたちがかわいい

ボールチェーン付き。カバンなどに付けて楽しめる

裏はくら寿司のロゴのみのシンプル仕様だ

【缶バッジ】

缶バッジは全8種

普段とは違うオシャレな衣装を着用しているところが注目ポイント

【マグネットシート 2個セット】

マグネットシートは2個セットで全8種。こちらは撮影の都合上、セットや順番がバラバラとなっているが、「服部平次&怪盗キッド」という感じでセットとなる種類は決まっている

セットはこのような形となる

手のひらに乗せてみるとこのようなサイズ感だ。つい集めたくなるコレクション性の高いものとなっている

くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

【第1弾】A4 クリアファイル（全4種）

実施期間：4月3日～無くなり次第終了 ※合計で先着28万名限定

コラボ期間中、くら寿司にて2,500円のお会計ごとにアニメ「名探偵コナン」のキャラクターたちがデザインされた景品がもらえるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計3回にわたって開催。今回は4月3日からの第1弾景品「A4 クリアファイル」が先行でお披露目された。

クリアファイルは全4種。劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のビジュアルやカットシーンなどがデザインされており、作品の魅力が詰まったものとなっている。

景品の配布は先着28万名限定。無くなり次第終了となってしまうので、確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【A4 クリアファイル】

A4 クリアファイルは全4種

1 表

1 裏

2 表

2 裏

3 表

3 裏

4 表

4 裏

普段使いするのもいいが、額縁に入れてディスプレイしたりしても良さそうだ

くら寿司×「名探偵コナン」コラボメニュー

販売期間：4月3日～5月14日

※店舗により価格は異なります。

※予定数量に達し次第、販売終了となります。

本キャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニュー全3種が登場。江戸川コナンが付けている赤色の蝶ネクタイをイメージした商品「江戸川コナンのトリックまぐろ」は、蝶ネクタイ型変声機ピック付きで提供される。

また、「千速と重悟のコーヒーミルクフロート」、「松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ」は、キャラクターのかわいいデフォルメ姿が描かれたステッカー付き。いずれもお持ち帰り不可、期間・数量限定商品となっているので、ぜひこの機会に店舗へ足を運んでみてほしい。

【コラボメニュー】

「江戸川コナンのトリックまぐろ」 価格：300円

付いてくるピックがとにかくデカくてびっくり

作中でも活躍する「蝶ネクタイ型変声機」をイメージしたピックになっている

「千速と重悟のコーヒーミルクフロート」 価格：480円

萩原千速と横溝重悟がデザインされたステッカー付きだ

白バイ隊員の萩原千速をイメージし、ホイップとバニラアイスで白色を表現しているとのこと。横溝重悟がブラックコーヒーをよく飲んでいることから、コーヒーゼリー、コーヒーパウダーが使用されている

「松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ」 価格：480円

こちらは松田陣平と萩原研二のステッカー付き

松田陣平をイメージして、少しビターなチョコが使用されている

萩原研二の優しいイメージをミルクホイップ、いちごソースの優しい色合いで表現。唯一無二の相棒（バディ）感を楽しめる

ピック、ステッカーはここでしか手に入れることができないものとなっているのでぜひゲットしていただきたい

桜鯛とうにと肉フェア

開催期間：4月3日～

くら寿司では劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」タイアップキャンペーン期間中、様々なフェアが登場。今回は、「熟成 桜鯛（一貫）」が特別価格の110円で販売される「桜鯛とうにと肉フェア」が期間・数量限定で開催される。

本フェアではほかに「熟成 ゆず漬け桜鯛（一貫）」、「濃厚うに（一貫）」、「黒毛和牛にぎり（一貫）」などが登場。「名探偵コナン」のコラボに加え、春が旬の桜鯛がお得に楽しめ、ウニや黒毛和牛など豪華なネタが味わえるこの機会にぜひくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

「熟成 桜鯛（一貫）」 価格：110円 販売期間：4月3日～4月12日

「熟成 ゆず漬け桜鯛（一貫）」 価格：160円 販売期間：4月3日～4月26日

「濃厚うに（一貫）」 価格：230円 販売期間：4月3日～4月12日

「黒毛和牛にぎり（一貫）」 価格：380円 販売期間：4月3日～4月12日

「【宮城県産】銀鮭」 価格：230円 販売期間：4月3日～4月26日

「特選めあじ」 価格：180円 販売期間：4月3日～4月26日

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会