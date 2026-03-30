【サーティワン】スーパーマリオギャラクシーとコラボ!新作フレーバー、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、グッズ付き商品をラインアップ
B‐Rサーティワンアイスクリームは、任天堂のNintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを、2026年4月1日から5月7日までの間、実施する。
『スーパーマリオギャラクシー』の世界を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデーなど、期間限定商品を多数ラインアップする。いずれも、なくなり次第終了。
※記事中の価格はいずれも税込表記。店内飲食と持ち帰りは、同一の税込価格。
【コラボメニューの画像はこちら】チコのチャームやオリジナルふわふわスリーブ、オリジナルエコバッグなど、限定グッズが付属するメニューをラインアップ!〈3種のアイスを組み合わせた4月の新作フレーバー〉
4月の新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」は、『スーパーマリオギャラクシー』の輝く銀河と冒険のワクワク感をイメージしたコラボフレーバー。ダークブルーのコットンキャンディ風味アイスクリーム、スカイブルーの塩ライチ風味ソルベ、ホワイトの甘酸っぱい洋梨風味ソルベを合わせ、新開発したパワースター型菓子を加えた。甘さ×しょっぱさ×酸味の組み合わせが楽しめる。
◆コットンフルーツギャラクシー
価格:シングル･レギュラーサイズ420円
『スーパーマリオギャラクシー』の世界観をイメージした限定デザインカップ(2種)と、ロゼッタの王冠ピックと「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付属するスペシャルダブルカップを販売する。いずれも、好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を2個選んで注文する。
スーパーマリオギャラクシー×サーティワン キャンペーン開催
◆スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ
価格:スモールダブル 510円、レギュラーダブル 760円
カップのデザインは、AとBの全2種。
Aは、『スーパーマリオギャラクシー』の世界観をイメージし、マリオ、ピーチ、キノピオ、ロゼッタをデザインした。
Bは、『スーパーマリオギャラクシー2』に登場するヨッシーとマリオの冒険の様子をデザインした。
※カップのデザインは選べない場合もある。
◆ロゼッタ スペシャルダブルカップ
価格:スモールダブル 680円、レギュラーダブル 930円
ロゼッタとマリオ、チコ、ほうき星の天文台をデザインしたスペシャルダブルカップ。ロゼッタの王冠ピックと、「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付属する。チャームはミニシリコンリングと金具付きで、ペンケースなどにも付けられる。ミニシリコンリングを外せばポーチやファスナーにも付けられる。
【ダブルカップ注文でオリジナルステッカープレゼント!】
4月1日のキャンペーンスタートから全国31万枚限定で、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を購入した人に、「グランドスター型 シャインステッカー」をプレゼントする。
ダブルカップ注文でもらえるオリジナルステッカー〈コラボサンデーやエコバッグ付きのセットも〉
◆スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー
価格:580円
好きなアイスクリーム(スモールサイズ)を1個選んで注文する。
アイスクリームに、ホイップクリーム、アラザン、チコのデザインチョコ、マリオのピックをトッピングした。マリオのピックは、『スーパーマリオギャラクシー』に登場する、マリオのアクションや変身姿をデザインしたもので、全6種からランダムで1種付いてくる。
なお、カップについているスリーブは、食べ終えた後にシールとして楽しめる。
◆スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー
価格:1,340円
好きなアイスクリーム(スモールサイズ)を2個選んで注文する。
アイスクリームの上にホイップクリーム、チコがデザインされたアイシングビスケット、銀箔シュガー、星型チョコ、マリオ&ヨッシーとロゼッタのピックをトッピングした。限定デザインのカップには、たくさんのチコを描いた。
さらに、洗顔時や家事のときに付ければ手首に流れる水をキャッチできる、マイクロファイバー素材の「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付いてくる。
◆スイーツギャラクシーセット
価格:スモール 2,990円、レギュラー3,550円
好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)8個と、ゲームに登場する「ロゼッタの絵本」のアートを使用した「ロゼッタの絵本 オリジナルエコバッグ」のセット。
アイスカップと箱には、『スーパーマリオギャラクシー』の冒険の舞台やキャラクター達がデザインされている。エコバッグの表と裏には、絵本の中のページがデザインされており、畳むと絵本型に収納ができる。
【オリジナルエコバッグ サイズ】
ヨコ約30.5cm×タテ約51cm
スイーツギャラクシーセット
【コラボメニューの画像はこちら】チコのチャームやオリジナルふわふわスリーブ、オリジナルエコバッグなど、限定グッズが付属するメニューをラインアップ!〈オリジナルコラボステッカーをプレゼントするキャンペーンも〉
キャンペーン期間中、サーティワンの店舗で『スーパーマリオギャラクシー』コラボ商品を購入し、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で「GPSチェックイン」をした人に、「オリジナルステッカー」をプレゼントする。なくなり次第、配布を終了する。
受け取り方法:会計時「GPSチェックイン」後、「景品の受け取り」画面を店舗スタッフに提示する。
■キャンペーン 特設サイトURL