【サーティワン】スーパーマリオギャラクシーとコラボ!新作フレーバー、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、グッズ付き商品をラインアップ

B‐Rサーティワンアイスクリームは、任天堂のNintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを、2026年4月1日から5月7日までの間、実施する。

『スーパーマリオギャラクシー』の世界を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデーなど、期間限定商品を多数ラインアップする。いずれも、なくなり次第終了。

※記事中の価格はいずれも税込表記。店内飲食と持ち帰りは、同一の税込価格。

【コラボメニューの画像はこちら】チコのチャームやオリジナルふわふわスリーブ、オリジナルエコバッグなど、限定グッズが付属するメニューをラインアップ!

〈3種のアイスを組み合わせた4月の新作フレーバー〉

4月の新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」は、『スーパーマリオギャラクシー』の輝く銀河と冒険のワクワク感をイメージしたコラボフレーバー。ダークブルーのコットンキャンディ風味アイスクリーム、スカイブルーの塩ライチ風味ソルベ、ホワイトの甘酸っぱい洋梨風味ソルベを合わせ、新開発したパワースター型菓子を加えた。甘さ×しょっぱさ×酸味の組み合わせが楽しめる。

◆コットンフルーツギャラクシー

価格:シングル･レギュラーサイズ420円

〈限定デザインのダブルカップが登場、チャーム付きのスペシャルダブルカップも〉

『スーパーマリオギャラクシー』の世界観をイメージした限定デザインカップ(2種)と、ロゼッタの王冠ピックと「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付属するスペシャルダブルカップを販売する。いずれも、好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を2個選んで注文する。

スーパーマリオギャラクシー×サーティワン キャンペーン開催

◆スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ

価格:スモールダブル 510円、レギュラーダブル 760円

カップのデザインは、AとBの全2種。

Aは、『スーパーマリオギャラクシー』の世界観をイメージし、マリオ、ピーチ、キノピオ、ロゼッタをデザインした。

Bは、『スーパーマリオギャラクシー2』に登場するヨッシーとマリオの冒険の様子をデザインした。

※カップのデザインは選べない場合もある。

◆ロゼッタ スペシャルダブルカップ

価格:スモールダブル 680円、レギュラーダブル 930円

ロゼッタとマリオ、チコ、ほうき星の天文台をデザインしたスペシャルダブルカップ。ロゼッタの王冠ピックと、「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付属する。チャームはミニシリコンリングと金具付きで、ペンケースなどにも付けられる。ミニシリコンリングを外せばポーチやファスナーにも付けられる。

【ダブルカップ注文でオリジナルステッカープレゼント!】

4月1日のキャンペーンスタートから全国31万枚限定で、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を購入した人に、「グランドスター型 シャインステッカー」をプレゼントする。

ダブルカップ注文でもらえるオリジナルステッカー

〈コラボサンデーやエコバッグ付きのセットも〉

◆スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー

価格:580円

好きなアイスクリーム(スモールサイズ)を1個選んで注文する。

アイスクリームに、ホイップクリーム、アラザン、チコのデザインチョコ、マリオのピックをトッピングした。マリオのピックは、『スーパーマリオギャラクシー』に登場する、マリオのアクションや変身姿をデザインしたもので、全6種からランダムで1種付いてくる。

なお、カップについているスリーブは、食べ終えた後にシールとして楽しめる。

◆スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー

価格:1,340円

好きなアイスクリーム(スモールサイズ)を2個選んで注文する。

アイスクリームの上にホイップクリーム、チコがデザインされたアイシングビスケット、銀箔シュガー、星型チョコ、マリオ&ヨッシーとロゼッタのピックをトッピングした。限定デザインのカップには、たくさんのチコを描いた。

さらに、洗顔時や家事のときに付ければ手首に流れる水をキャッチできる、マイクロファイバー素材の「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付いてくる。

◆スイーツギャラクシーセット

価格:スモール 2,990円、レギュラー3,550円

好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)8個と、ゲームに登場する「ロゼッタの絵本」のアートを使用した「ロゼッタの絵本 オリジナルエコバッグ」のセット。

アイスカップと箱には、『スーパーマリオギャラクシー』の冒険の舞台やキャラクター達がデザインされている。エコバッグの表と裏には、絵本の中のページがデザインされており、畳むと絵本型に収納ができる。

【オリジナルエコバッグ サイズ】

ヨコ約30.5cm×タテ約51cm

スイーツギャラクシーセット

【コラボメニューの画像はこちら】チコのチャームやオリジナルふわふわスリーブ、オリジナルエコバッグなど、限定グッズが付属するメニューをラインアップ!

〈オリジナルコラボステッカーをプレゼントするキャンペーンも〉

キャンペーン期間中、サーティワンの店舗で『スーパーマリオギャラクシー』コラボ商品を購入し、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で「GPSチェックイン」をした人に、「オリジナルステッカー」をプレゼントする。なくなり次第、配布を終了する。

受け取り方法:会計時「GPSチェックイン」後、「景品の受け取り」画面を店舗スタッフに提示する。

■キャンペーン 特設サイトURL