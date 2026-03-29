【大橋和也（なにわ男子）×寺西拓人（timelesz）】連絡は？好きな人には？真逆コンビなふたりの“相違点”をフカボリ♡

舞台『AmberS-アンバース-』で初W主演を務める、なにわ男子・大橋和也さんとtimelesz・寺西拓人さんがRayに登場！今回は、見た目も空気感もバラバラなのに、並ぶとなんだかクセになる、そんなふたりの“ギャップ”を2択トーク＆インタビューで深掘り！気になるプラベ事情はファン必見です♡

ふたりの【相違点】 見た目も空気感もバラバラなのに、並ぶとなんだかクセになるコンビ。ふたりのギャップを2択トークで楽しく深掘りしてみました。

ギャップな2択トーク 好きなのは… 大橋和也（以下、大橋）→ひとり時間寺西拓人（以下、寺西）→誰かと過ごす時間 休日は… 大橋→アウトドア派寺西→インドア派 現場では… 大橋→盛り上げ役寺西→静かに見守るタイプ 連絡は… 大橋→電話寺西→LINE 旅行は… 大橋→しっかり計画派寺西→行き当たりばったり派 自分のキャラは… 大橋→実はツッコミ寺西→実はボケ 恋愛したら… 大橋→相手に言葉で伝える派寺西→行動で示す派 彼女にするなら… 大橋→すぐ相談してくれるコ寺西→自分で解決しちゃうコ 好きな人を… 大橋→追いかけられたい寺西→追いかけたい 好きな人には… 大橋→甘えられたい寺西→甘えたい

“真逆コンビ”なふたりの深堀りトーク

Question W主演の舞台『AmberS-アンバース-』で初共演が決定。今日ふたり、そろってみていかがですか？ 大橋：「一緒に先輩のバックを踊ったことが何回かあるんですけど、そこまで接点がなかったっていうか、ちゃんとしゃべったことはなかったんです」 寺西：「会話したのは、今回の舞台が決まってからだよね」 大橋：「そうです。今回の撮影やインタビューで、距離を縮めている感じですね。今日、寺西君に会ってみてやっぱりカッコいいなって思いますね」 寺西：「いやいやいや」 大橋：「今日改めて見てオトナの余裕をすごく感じましたね。あとはちょっとエロさもあるなって思いましたね。別にそういう目で見てないですよ！」 寺西：「いやいやいや」 大橋：「寺西君はアランっていう役なんですけど、ほんまにぴったりだなと思いました」 寺西：「僕も台本読んで、大橋君演じるイヴルがすごく彼っぽくて。うまい具合に、普段の感じを舞台に落とし込めたらいいなと今日お会いして思いました」 大橋：「……カッコいい」 寺西：「いや、俺の扱い間違ってるよ。もっと普通でいいよ（笑）」 大橋：「これが普通なんですよ！」

Question おふたりの間で真逆だなと思う点はありますか？ 大橋：「寺西君は本当に落ち着いてるなって思いますね、何事にも。あせりがまったく見えない。 僕は結構あせっちゃうタイプで、関西人だからなのか間があいたらめっちゃイヤやし、しゃべりの間とかなにも考えずにしゃべっちゃうっていうのもあるけど（笑）。 だからなおさら間を大切にされてる方なんだなっていうのを思いましたね」 寺西：「大橋君は距離をちゃんと詰めてくれるというか、僕にもまわりにも気を使ってやってくれてるんだろうなって感じます。 撮影で至近距離で結構からみあうじゃないですか。正直大橋君じゃなかったら結構キツかったかもなって（笑）。僕は遠慮しちゃうタイプなんで」 大橋：「僕は気を使ってるわけじゃなくて。なにわ男子って撮影で距離が近いことよくあるんですよ。だからそれの延長線上でやっただけって感じです！ なにも言われてないのにほっぺたくっつけあったりとか。timeleszはどうなんですか？」 寺西：「言われたらやるけど、言われてもやらない人もいます（笑）」

Question 今日お互いの仲が深まったと思いますが、もうちょっと攻めていけそうですか？ 大橋：「僕は『てら』って呼びたいです！」 寺西：「いいよいいよ」 大橋：「寺西君と丈君（藤原丈一郎）が仲がよくて、丈君が『てら』って呼んでるから、ええなと思ってて」 寺西：「すぐだよ。今日の終わりにはたぶん呼んでるよ」 大橋：「……たぶん呼んでると思います。僕の性格上（笑）」