【ドバイターフ】坂井瑠＆ガイアフォースは見せ場作るも6着…英オンブズマンが圧勝
現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー7R・ドバイターフ（G1・芝1800m・11頭立て・1着賞金290万ドル＝約4億5000万円）に、日本のガイアフォース（牡7・栗東・杉山晴紀）が坂井瑠星騎手の手綱で参戦、6着に敗れた。勝利したのは英オンブズマン。【レース動画】坂井瑠＆ガイアフォースは着外…ドバイターフロケットスタートを決めたガイアフォース
ガイアフォースは絶好のスタートを決めてハナへ。スムーズな形で先手を奪い主導権を握る形となり、直線の入口まで虎視眈々と先頭で隊列を引っ張った。余力は残しているように見えたが、後続が一気に押し上げてキレ負けするような格好で徐々に後退。最後まで粘ってはいたものの6着入線でレースを終えた。勝利したのは英国のスターホース、オンブズマン。
【全着順】
1着 オンブズマン
2着 クドワー
3着 アンドレアスヴェサリウス
4着 メイクミーキング
5着 ディヴィデンド
6着 ガイアフォース・日 坂井瑠星
7着 ファクトゥールシュヴァル
8着 タンブラー
9着 フォートジョージ
10着 フォークフェスティバル
11着 エルナジム