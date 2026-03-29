現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー7R・ドバイターフ（G1・芝1800m・11頭立て・1着賞金290万ドル＝約4億5000万円）に、日本のガイアフォース（牡7・栗東・杉山晴紀）が坂井瑠星騎手の手綱で参戦、6着に敗れた。勝利したのは英オンブズマン。

ガイアフォースは絶好のスタートを決めてハナへ。スムーズな形で先手を奪い主導権を握る形となり、直線の入口まで虎視眈々と先頭で隊列を引っ張った。余力は残しているように見えたが、後続が一気に押し上げてキレ負けするような格好で徐々に後退。最後まで粘ってはいたものの6着入線でレースを終えた。勝利したのは英国のスターホース、オンブズマン。

【全着順】

1着 オンブズマン

2着 クドワー

3着 アンドレアスヴェサリウス

4着 メイクミーキング

5着 ディヴィデンド

6着 ガイアフォース・日 坂井瑠星

7着 ファクトゥールシュヴァル

8着 タンブラー

9着 フォートジョージ

10着 フォークフェスティバル

11着 エルナジム