道路沿い＆北向きの新居、快適性実現した“最適解” 大手ゼネコンに勤める建築士の家主夫妻が設計【住人十色】
俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00 ※関西ローカル)のあす28日放送回には「建築士夫婦が出した最適解！2つの箱をズラした家」が登場する。
【番組カット】驚きの空間！玄関に設けた大容量の収納スペース
舞台は、東京都の深大寺エリア。住人（アルジ）は、夫婦ともに大手ゼネコンに勤める4人家族。1年前、夫婦で設計して家を建てた。
かなり交通量が多い道路に面した家は、2つの木の箱を組み合わせたような外観。中に入ると、玄関には有孔ボードを使った壁面収納と、大容量の収納スペースがある。この形になったのは、帰宅時に散らかりがちな荷物や上着、さらには花粉もリビングには持ち込ませないため。2人の子を持つ一家がたどり着いた“ファイナルアンサー”だった。
家はスキップフロアになっていて、1階のリビングから1メートルほど上がったところに、15帖の広々としたダイニングキッチンがある。一般的にスキップフロアは、床の高さをずらすことで空間を広く見せる手法だが、この家ではダイニングを一段上げたことによって、窓からの視線や道路の騒音を感じにくくしている。
一級建築士の資格を持つ夫婦。家を建てるにあたって見つけたのが、交通量の多い道路に面したうえ、日が入りづらい北向きの土地だった。そこで不安を解消するべく家の形について試行錯誤を重ねた結果、夫婦で考えたプランはなんと30通り以上。最終的にたどり着いた答えが、ずらして置いた2つの箱。箱をずらした形に配置することで、2つの庭を確保。北側の庭は交通量の多い道路から寝室などプライベートな空間を遠ざける役割を、南側の庭はリビングやダイニングキッチンに光を取り込む役割を果たしている。
スタイリッシュなキッチンの中身は機能的なIKEA。見えるところは大工に作ってもらうことによって高級感あるキッチンに仕上がり、しかも約100万円のコストダウンにつながった。
【番組カット】驚きの空間！玄関に設けた大容量の収納スペース
舞台は、東京都の深大寺エリア。住人（アルジ）は、夫婦ともに大手ゼネコンに勤める4人家族。1年前、夫婦で設計して家を建てた。
かなり交通量が多い道路に面した家は、2つの木の箱を組み合わせたような外観。中に入ると、玄関には有孔ボードを使った壁面収納と、大容量の収納スペースがある。この形になったのは、帰宅時に散らかりがちな荷物や上着、さらには花粉もリビングには持ち込ませないため。2人の子を持つ一家がたどり着いた“ファイナルアンサー”だった。
一級建築士の資格を持つ夫婦。家を建てるにあたって見つけたのが、交通量の多い道路に面したうえ、日が入りづらい北向きの土地だった。そこで不安を解消するべく家の形について試行錯誤を重ねた結果、夫婦で考えたプランはなんと30通り以上。最終的にたどり着いた答えが、ずらして置いた2つの箱。箱をずらした形に配置することで、2つの庭を確保。北側の庭は交通量の多い道路から寝室などプライベートな空間を遠ざける役割を、南側の庭はリビングやダイニングキッチンに光を取り込む役割を果たしている。
スタイリッシュなキッチンの中身は機能的なIKEA。見えるところは大工に作ってもらうことによって高級感あるキッチンに仕上がり、しかも約100万円のコストダウンにつながった。