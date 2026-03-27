ナイキ『エアマックス95』“赤グラデ”、4・4発売 atmos tokyoが発表 2万5520円も争奪戦必至か
スニーカーセレクトショップのatmos tokyoは27日、インスタグラムを更新。NIKE（ナイキ）『AIR MAX 95（エアマックス95） BIG BUBBLE PREMIUM』を、4月4日に発売することを発表した。
【写真】かっこいい！今回発売されるナイキ『エアマックス95』“赤グラデ”の全貌
同社は、同モデルの前、横、後ろからの3枚の写真を投稿。コメントに「4/4(SAT) RELEASE」「NIKE AIR MAX 95 BIG BUBBLE PREMIUM NO.ib7862-100 \25,520-(tax included)」とつづった。
続けて「抽選応募受付中」とし、「【応募受付期間】2026年3月27日（金）9:00 〜 2026年4月2日（木）8:59」「【当選発表日】2026年4月4日（土）9:00」と告知した。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今年、イエローグラデ（ネオン）が復刻され、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップ。5日にナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなどで一般販売され、即完売していた。
今回発売になる『AIR MAX 95（エアマックス95） BIG BUBBLE PREMIUM』は、オリジナルカラーの赤グラデーションの色味に似ていることから、正式発表前から話題になっていた。
【写真】かっこいい！今回発売されるナイキ『エアマックス95』“赤グラデ”の全貌
同社は、同モデルの前、横、後ろからの3枚の写真を投稿。コメントに「4/4(SAT) RELEASE」「NIKE AIR MAX 95 BIG BUBBLE PREMIUM NO.ib7862-100 \25,520-(tax included)」とつづった。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今年、イエローグラデ（ネオン）が復刻され、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップ。5日にナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなどで一般販売され、即完売していた。
今回発売になる『AIR MAX 95（エアマックス95） BIG BUBBLE PREMIUM』は、オリジナルカラーの赤グラデーションの色味に似ていることから、正式発表前から話題になっていた。