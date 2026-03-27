「めちゃめちゃ脚見てまう」新木優子、ミニスカからギリギリまで美脚を披露！ 「生脚たまらん」
俳優の新木優子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】新木優子のミニスカ美脚
コメントでは「美脚すぎる！！！！」「めちゃめちゃ脚見てまう」「美しいいいい」「でら可愛いじゃん」「生脚たまらん」「スタイル良いし コーデもカッコイイし 綺麗だし サイコー」「コーデの色合いめちゃめちゃ可愛くてどタイプです」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】新木優子のミニスカ美脚
「美脚すぎる！！！！」新木さんは「LAでの思い出 with Dior...」とつづり、12枚の写真を投稿。アメリカ・ロサンゼルスでのオフショットです。新木さんは水色のシャツにミニスカートを着用した爽やかなコーディネートで、6枚目からはシャツの上からクリーム色のベストを着用しています。どの写真でもほっそりとした美脚が際立っており、目を引きます。
「あしなが〜！」25日にもロサンゼルスでのオフショットを公開していた新木さん。こちらの投稿では黒いノースリーブトップスにデニムパンツを合わせており、圧巻のスタイルが印象的です。ファンからは「あしなが〜！」「スタイル抜群」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)